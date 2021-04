Un Posto al Sole, lutto per il protagonista: il doloroso annuncio

Michelangelo Tommaso, star della soap Un posto al Sole, attraverso il suo account Instagram recentemente ha fatto sapere di essere stato colpito da un grave lutto. Eco cosa è successo.

Il triste annuncio di Michelangelo Tommaso

Un tristissimo annuncio è apparso recentemente sulla bacheca Instagram dell’attore Michelangelo Tommaso. L’amato attore, protagonista di Un Posto al sole, ha fatto sapere ai suoi follower di aver perso una persona a lui molto cara, lo zio Daniele Tommaso.

“Purtroppo la settimana scorsa è venuto a mancare mio zio , il regista #danieletommaso, con nostro grande dolore. Per questo sono stato assente da qui.” Ha esordito l’attore, attraverso un post corredato dalla foto del regista. Poi aggiunge: “Anche se le sue condizioni di salute non erano buone, la sua forza e la sua determinazione ci hanno fatto sempre pensare che ce l’avrebbe fatta, ma purtroppo ci hai proprio presi in contropiede.”

Chi era lo zio dell’attore

Il regista Daniele Tommaso si è spento a Firenze a 67 anni, dopo una lunga malattia affrontata con coraggio. Tommaso se ne è andato dopo una carriera di regista e produttore, lunga oltre quarant’anni, nel documentario. Tra le sue produzioni vanno citati i documentari per celebri serie Rai come Viaggio intorno all’uomo, Prima della prima e la serie per le Grandi Mostre.

Michelangelo Tommaso infine ricorda l’ultimo grande lavoro dello zio: “Grazie ancora per il grande apporto alla famiglia, e per tutto il bel lavoro che hai fatto. Il tuo ultimo documentario Terra promessa resterà a lungo tra le storie importanti da raccontare della nostra amata Italia. Fai buon viaggio , e manda segnali mi raccomando “.

La vita privata del protagonista di Un Posto al Sole

Convolato a nozze con la collega di Un Posto al Sole, Samanta Piccinetti, Michelangelo Tommaso è uno degli attori più apprezzati della fortunatissima serie di Rai 3. Oggi è papà di due bambine, Sole Caterina e Viola Bellem nata nello scorso luglio.

“Sono un papà molto presente, anche se è tosta: devo ritagliarmi del tempo, dormo poco, ma non mi faccio prendere dallo sconforto”. Ha raccontato l’attore durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair e sull’amore incontrato proprio sul set di Un Posto al Sole ha dichiarato: “Un colpo del destino che non mi sarei mai immaginato: una delle prime cose che dissi era che non volevo essere uno di quegli attori che si sposano con un’altra attrice del cast. La vita è quello che accade mentre tu sei impegnato a pianificarla. A breve festeggeremo 10 anni insieme, molti dei quali nascosti”.