Dal trono Over di Uomini e Donne, arriva una notizia che mette in allerta tutti i fan di questa coppia nata nello studio di Maria De Filippi: Riccardo Guarnieri, noto ex cavaliere, e la ex dama Roberta Di Padua, sono in crisi? Vediamolo insieme.

Tra le varie storie d’amore che sono nate nello studio di Uomini e Donne, una delle più avvincenti e appassionanti per il pubblico di canale 5 , è stata quella nata tra l’ex cavaliere Riccardo Guarnieri e la dama Roberta Di Padua.

Solo un mese fa, lasciavano lo studio di Maria De Filippi cosparsi di petali di rose rosse che piovevano dal soffitto e mano nella mano erano pronti a vivere la loro storia lontano dai riflettori del programma. Da qualche giorno, però, intorno alla loro storia d’amore sono gravitati diversi pettegolezzi sulla possibilità di un amore arrivato già al capolinea.

Complice, in questa ipotesi, è stato anche il silenzio della coppia dai social, dove sono per la maggior parte, molto attivi. Così Roberta e Riccardo, una volta per tutte, hanno deciso di fare chiarezza: sono davvero in crisi?

Uomini e Donne, il chiarimento: Riccardo e Roberta sono in crisi?

Solo un mese fa hanno deciso di iniziare, oltre lo studio di Cinecittà, la loro storia d’amore, eppure a così poco tempo di distanza c’è già qualcuno che allude ad una possibile crisi nella coppia formata da Riccardo e Roberta del trono Over.

Per smentire le voci dei rumors, così, sono arrivate le Stories che la Di Padua ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram. La coppia si riprende mentre è insieme al supermercato a fare spesa, evidenziando scene di ordinaria quotidianità.

Successivamente la coppia ha pubblicato altri video, di ritorno a casa, in cui fanno ironia in merito alle voci sulla loro probabile rottura: “Corrono voci che dicono che ci siamo lasciati. Ti piacerebbe, eh?” dice giocosamente Riccardo a Roberta. La ex dama risponde sulla stessa linea di ironia e così a coppia mette in atto un siparietto simpatico sui pettegolezzi che girano sulla loro ipotetica crisi.

Alla fine dei video social la coppia prende due calici e brinda a queste voci fake che girano sulla fine della loro storia d’amore.

Roberta Di Padua è incinta?

Tanto chiacchiericcio sulla coppia nata al trono Over di Uomini e Donne e così, smentita la possibile crisi di Roberta e Riccardo, la ex dama decide di fare chiarezza anche su un altro punto: è incinta?

Da qualche tempo, i rumors, vociferavano anche questa ipotesi e la ex dama replica così: “Ho il ciclo. A buon intenditor poche parole” rivolgendosi a tutt’Italia. A questo punto è chiaro che, dopo due mesi di relazione, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua vivono serenamente il loro amore ma di sicuro sembra essere troppo presto per l’arrivo di un bebe’.

LEGGI ANCHE : Riccardo Guarnieri ha un crollo nello studio, tutta colpa di Roberta

LEGGI ANCHE : Uomini e Donne, Roberta Di Padua shock su Riccardo Guarnieri

Molto probabilmente le voci messe in giro sulla possibile crisi della coppia sono state fomentate dal ritorno di Ida Platano nello studio di Maria De Filippi: più di qualcuno avrà sperato in un nuovo triangolo ed un colpo di scena ma a quanto pare dovranno ricredersi.