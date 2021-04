Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 aprile: scoppia lo scandalo, Adelaide trema

La prima puntata della settimana de Il Paradiso delle Signore si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Protagonisti di oggi 19 aprile, saranno Umberto e Adelaide, ecco perchè.

Cosa accade oggi a Il Paradiso delle Signore

Oggi alle 15.55 su Rai 1, ritorna Il Paradiso delle Signore con una nuova avvincente puntata. I telespettatori assisteranno ai sensi di colpa di Irene, che si è scambiata un un bacio con Rocco e non vuole confidarlo a Maria. Mara e Beatrice intanto avranno uno scontro, durante il quale la Conti conferma alla Guarnieri di volersi fare da parte.

L’ex capo di Marta, Alan Sterling, vuole incontrare quest’ultima e chiede a Dante di organizzare un appuntamento assieme a Vittorio, per mettere a punto, il progetto dell’allargamento de Il Paradiso negli Stati Uniti. C’è una cosa che turba terribilmente Adelaide: Umberto è finito su tutti i giornali a causa delle accuse di Cosimo. Ormai la stampa è stata scatenata e si rischia lo scandalo. Ma andiamo nei dettagli.

I sensi di colpa di Irene

Le anticipazioni della puntata di oggi de Il Paradiso delle Signore, inizia con la passione tra Rocco e Irene. I due si sono scambiati un bacio e ormai tutto potrebbe cambiare per sempre. La donna però si sente in colpa nei confronti di Maria e non sembra contenta di quanto è appena successo. I sensi di colpa attanagliano La Cipriani perchè nonostante l’accesa rivalità con la ricamatrice si è instaurato un bel rapporto e non riesce a fare a meno si pensare quanto dolore le infliggerebbe se le rivelasse la verità.

Irene decide quindi di tenere il segreto per sé, ma secondo gli spoiler decide anche di allontanarsi dall‘Amato, evitando così ogni suo tentativo di conquista. Il comportamento della Venere mostra un notevole cambiamento. Di solito è sempre stata con il cuore di ghiaccio: evidentemente è anche sensibile.

Marta e Vittorio

Intanto Marta ha detto addio a Vittorio con l’intenzione di lasciarsi il passato alle spalle. Vittorio al contrario vorrebbe invece che le cose tornassero come un tempo ed è sempre più preoccupato per le sorti del suo matrimonio. Un duro faccia a faccia scoppia tra Beatrice e la Guarnieri.

La Conti vuole mettere in chiaro le cose e confessa alla sua rivale di essersi innamorata di Vittorio ma di essersi messa da parte. La donne dichiara di non volersi mettere tra di loro. Intanto i coniugi Conti continueranno a stare lontani. Ma per quanto tempo? Intanto Alan Sterling vuole parlare con loro e ha chiesto a Dante di organizzare un incontro d’affari.

Adelaide trema

Umberto viene accusato pubblicamente da Cosimo. Quest’ultimo è sicuro che il Guarnieri abbia ucciso Achille Ravasi dopo aver ricevuto un telegramma dagli Stati Uniti. A questo punto il mistero sulla morte del marito di Adelaide diventa sempre più oscuro. Cosa è successo Oltreoceano al consorte della Contessa? La donna non ne ha più parlato e perchè non ha chiesto il divorzio? Ormai su tutti i giornali non si parla d’altro. Adelaide è preoccupatissima!