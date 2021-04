Uomini e Donne anticipazioni: Gemma è poco fortunata e in arrivo nuovi personaggi

Nella puntata del dating show di oggi, domenica 19 aprile 2021, sono in arrivo tante novità: continua ad essere protagonista Gemma Galgani che sembra proprio poco fortunata in amore e nuovi personaggi animeranno il trono Over di Uomini e Donne.

Le anticipazioni per la puntata che andrà in onda oggi, 19 aprile 2021, su canale 5 di Uomini e Donne, apre una settimana ricca di novità. Nuove situazioni avvincenti, nuovi personaggi arriveranno in studio per animare le trame del trono Over delle dame e dei cavalieri e nuovi cambiamenti sono in vista per arricchire le situazioni nello studio di Maria De Filippi.

Di sicuro, secondo quanto riportato, la protagonista anche quest’oggi sarà sempre la dama torinese Gemma Galgani che, considerando tutte le peripezie nelle sue varie frequentazioni, non sembra essere favorita dalla buona sorte nell’amore, anche se ora è impegnata nella conoscenza del cavaliere Aldo .

“Gemma va protetta” questa l’opinione distinta protagonista del trono Over, Isabella Ricci.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani è poco fortunata

L’affascinante dama torinese, ormai da anni protagonista delle vicende che accadono nello studio di Uomini e Donne, non sembra proprio essere favorita dalla buona sorte in amore. Gemma Galgani, infatti, facendo una somma di tutte le esperienze del passato, non si sente fortunata e per questo motivo sta vivendo una situazione emotiva di fragilità, una sorta di crisi e ne parla in studio.

Intanto, però, ha deciso di approfondire la conoscenza del nuovo cavaliere Aldo, nonostante sia presa di mira dall’opinionista Tina che non crede alla possibilità di un reale interesse da parte di Gemma per l’uomo.

Intanto, però, in difesa di Gemma, arriva un’altra dama, molto elegante e distinta, che è Isabella Ricci. La distinta dama ritiene di essere diversa dalla Galgani per stile, per modo di fare e anche per alcuni modi di pensare ma si sente di prendere le difese della dama torinese: “Credo che Gemma sia una persona che va protetta da uomini come Riccardo e anche da Nicola” conclude Isabella.

Chiusa la parentesi su Gemma, ci sono novità anche per Armando Incarnato, il cavaliere partenopeo che inizia a palesare il suo interesse per Angela. Samantha si sta legando a Bohdan Beyba e continua a mostrare interesse verso Alessio mentre Massimiliano deve fare i conti con l’addio a Eugenia per la quale ha confessato di provare un’attrazione più mentale che fisica.

Nuovi arrivi a Uomini e Donne?

La padrona di casa Maria De Filippi aveva annunciato l’arrivo di nuovi protagonista nello studio di Uomini e Donne, pronti a ricercare l’amore e ad animare le situazioni in studio. E così sono arrivati nuovi cavalieri e nuove dame ma chi sono? Vediamolo insieme.

Il primo è il cavaliere che sta frequentando Gemma: Aldo Farella di 69 anni, che vive a Torre Del Greco, in provincia di Napoli. Ex bancario allegro e con validi principi morali, Aldo ama viaggiare e far visita ai musei.

Nella schiera maschile dei cavalieri ci sono anche Amodio Curci, di Salerno, e Alessio Fintano, di 54 anni, un uomo allegro ma permaloso, così come lui stesso si descrive. C’è poi Andrea Corrà che è un funzionario comunale altoatesino e l’amante dello sport Domenico Cataldo.

