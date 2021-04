Pillole Gossip: Anna Falchi e il tradimento da Fiorello, Albano gela Romina, Belen confessione bollente

Il gossip non smette mai di inseguire i protagonisti dello spettacolo. Ci sono alcune chicche che riguardano tre Vip molto famosi, che raccontano un pò la loro storia e ciò che rappresentano agli occhi dei fan, che li amano e li sostengono da sempre.

Anna Falchi e Fiorello: quel giorno in cui..

Come non ricordare la love story tra Anna Falchi e Fiorello? Correvano gli anni Novanta e la coppia, costituita dal re del Karaoke con il codino, che teneva incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori e la bellissima e sensualissima Anna Falchi, regina della bellezza e dei calendari, faceva sognare i fan.

Il tempo ci dice che quella magia non è durata a lungo perchè tra di loro qualcosa è andato storto, mettendo fine alla loro relazione. Cosa di preciso? E’ la stessa Anna Falchi a parlarne, ritornando, durante una recente intervista a quegli anni, svelando un retroscena inedito sul rapporto sentimentale con Fiorello.

Pare che l’ attrice fosse impegnata nel film Giovani e Belli di Dino Risi ma riuscì a liberarsi per qualche ora per volare a Milano dal suo amore. La Falchi infatti voleva proprio fare una sorpresa a Fiorello per il suo compleanno, ma alla fine la sorpresa la ebbe lei, visto che quando entrò in casa lo trovò a letto con un altra. Da quel momento non volle vederlo mai più.

La verità di Albano su Romina Power

Albano e Romina sono una delle coppie più amate dagli italiani, anche oggi che sono separati. Il loro ricongiungimento professionale per un pò di tempo ha fatto riaccendere la speranza nei fan, che non si arrendono alla fine del loro matrimonio. Nonostante tra i due ci sia attualmente un rapporto profondo di stima e di affetto, non si può eguagliare a quel sentimento che li ha condotti all’altare nel 1970. Recentemente Albano ha voluto mettere in chiaro la situazione, parlando proprio del suo rapporto con l’ex moglie Romina. Il leone di Cellino San Marco è stato più che chiaro: “Lei è per me come una sorella”.

Belen Rodriguez e la risposta piccante

Belen Rodriguez è una donna che fa cadere ai suoi piedi gli uomini. Bellissima e sensuale, Belu, oggi in attesa della sua secondogenita, Luna Marie, con il fidanzato Antonino Spinalbese è al settimo cielo. Il suo account Instagram è seguitissimo ed è qui che la conduttrice argentina ama condividere scatti e filmati che raccontano la sua vita.

La Rodriguez incanta tutti con foto che mettono in risalto le sue curve mozzafiato, mandando in orbita tutti i suoi follower, ben 9,9milioni! Ultimamente la meravigliosa showgirl ha risposto ad alcune domande, lasciandosi andare senza filtri. Una sua ammiratrice le ha chiesto quanti anni avesse quando ha fatto l’amore per la prima volta. Belen ha risposto: “La mia prima volta è stata a 18 anni e ho detto tutto qui? diciamo che adesso il sesso è parecchio più bello”.