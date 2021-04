Gianni Sperti rompe il silenzio sulla sua vita privata: “Sono..” E sull’ ex moglie Paola Barale…

Il tanto amato opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti rompe il silenzio e decide di svelare tutta la verità sulla fine del suo matrimonio con la sua ex moglie Paola Barale e parla della sua vita privata. Vediamo insieme cos’ha dichiarato.

Seppur ognuno dei due personaggi televisivi abbia intrapreso strade diverse, a livello lavorativo ed anche sentimentale, il pubblico non dimentica il matrimonio, durato poco però, tra l’ex ballerino Gianni Sperti e la bellissima showgirl Paola Barale.

Tutti li ricordano insieme: Sperti con il suo corpo statuario e il suo talento nella danza e Paola Barale, emersa per la sua somiglianza con la pop star Madonna, è diventata poi attrice e conduttrice. Improvvisamente, però, il loro matrimonio si è concluso e, nonostante siano passati tanti anni, la curiosità del pubblico sui veri motivi è ancora tanta.

Ecco che Gianni Sperti rompe il silenzio sulla vicenda e parla della sua ex moglie Paola Barale.

Gianni Sperti rompe il silenzio sulla ex moglie Paola Barale

La colonna portante del programma di Maria De Filippi, Gianni Sperti è molto amato dal pubblico televisivo ed è per questo che la curiosità degli italiani sulle sue vicende private è molto alta, in particolare sulla sua vita sentimentale.

Poiché ancora molti si interrogano sui reali motivi per cui il suo matrimonio con Paola Barale si sia concluso anni fa, Gianni Sperti decide di rompere il silenzio e dire la sua, in un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000.

L’ex ballerino ammette di non dover aggiungere molto altro rispetto a quanto già detto sulla fine del suo matrimonio ma sottolinea che comunque avrà sempre dei ricordi positivi in merito al suo legame con Paola Barale. “Quando mi capita di pensarci, perché poi non è che sto tutti i giorni a pensare a vent’anni fa, ho solo ricordi positivi”queste le dolci parole che Gianni Sperti rivolge al suo matrimonio concluso con la Barale.

In questo modo, l’opinionista di Uomini e Donne smorza ogni pettegolezzo che ancora, dopo anni, ruota intorno alla fine della loro storia e sottolinea: “Ognuno di noi ricorda quello che vuole ricordare, ognuno è libero di avere ricordi positivi o ricordi negativi” e per lui, i ricordi sulla Barale, sono solamente positivi.

Gianni Sperti confessa: “Sono … “

Nella lunga e molto intima intervista, Gianni Sperti racconta anche altri dettagli della sua vita privata, rilasciando una confessione inaspettata: “Sono al 50 percento buddista”, dice l’ex ballerino in merito alla sua fede religiosa.

Questa vicinanza al buddismo di Gianni Sperti si è rafforzata durante la quarantena: questo periodo di isolamento ha portato l’opinionista a riflettere soprattutto su se stesso e sul mondo circostante.

Questo momento particolare della vita di tutti noi ci ha messo in evidenza le fragilità e la perdita delle certezze, facendoci capire quanto sia inutile correre come matti ed ecco il perché della vicinanza di Sperti al buddismo: “Non sono più cattolico. Sono al 50% buddista, credo che bisogna vivere un po’ cercando di prendere il meglio, trasformando le cose negative in positive”.

Un periodo delicato e difficile della vita dell’ex ballerino che, solo pochi mesi fa, ha dovuto affrontare anche un grande dolore per la perdita di suo padre.