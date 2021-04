Pio e Amedeo, ecco chi sono le mogli dei comici pugliesi

Pio e Amedeo negli ultimi anni hanno conquistato il pubblico italiano, grazie alle loro gag e alla loro simpatia. Ma scopriamo di più sulla coppia di comici pugliesi.

Nel giro di pochi anni, Pio e Amedeo sono diventati due dei personaggi di maggiore successo nel nostro paese, conquistando milioni di telespettatori grazie ai loro format e arrivando a calcare i palchi più importanti della televisione italiana, tra cui quello del Festival di Sanremo durante la 69esima edizione.

Il percorso di Pio e Amedeo

La coppia pugliese ha fatto il proprio debutto su Telefoggia con Occhi di Bue, per poi spostarsi su Telenorba portando U’Tub. Questa prima fase di gavetta permette ai due di farsi conoscere a livello regionale e farsi notare dalle grandi reti televisive. La svolta nella loro carriera arriva grazie a Le Iene, programma in onda su Italia 1, in cui danno il via alla rubrica Ultras dei Vip, fino ad avere un programma tutto loro, Emigratis. Il format, rinnovato per 3 stagioni visto il grande successo ottenuto anche attraverso la viralità di alcuni contenuti sul web, si basa sul racconto delle vacanze di Pio e Amedeo all’insegna dello scrocco.

La famiglia di Pio

Ma scopriamo di più sulla loro vita privata. Pio D’Antini è sposato dal 2016 con Cristina Garofalo, anche lei impegnata nel mondo dello spettacolo come modella. La coppia ha deciso di celebrare il proprio amore con il matrimonio dopo una relazione durata 10 anni. Nello stesso anno i due hanno avuto una figlia, Chiara.

La famiglia di Amedeo

Amedeo Grieco è invece sposato da diversi anni con Maria Finizio. I due nel 2015 hanno avuto il loro primo figlio, Federico, mentre nel novembre del 2018 è nata la seconda figlia, Alice. E’ risaputo che Pio e Amedeo oltre ad essere colleghi sono anche grandi amici accomunati dall’aver vissuto moltissime avventure e secondo quanto riportato anche le mogli hanno un bellissimo rapporto di amicizia.