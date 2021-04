Verissimo, puntata sabato 17 aprile: anticipazioni e ospiti di Silvia Toffanin

Il sabato è Verissimo: ecco chi saranno gli ospiti speciali dell’appuntamento fisso di Silvia Toffanin.

Sabato 17 aprile torna l’appuntamento fisso con Verissimo, il programma televisivo in onda su Canale 5. Alla guida, come sempre, Silvia Toffanin che intratterrà i telespettatori con notizie e curiosità legate al mondo dello spettacolo. Ad intrattenere il pubblico nel corso di questa puntata, ci saranno tantissimi ospiti che riusciranno a coinvolgere i telespettatori di tutte le età: scopriamoli insieme.

Le anticipazioni

Ancora una volta la conduttrice Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto volti amatissimi e celebri del mondo dello spettacolo italiano che si racconteranno al pubblico con grande sincerità, regalando come sempre grandi emozioni ai telespettatori. Quella del 17 aprile sarà una puntata veramente “artistica”, in cui saranno presenti grandi nomi che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche nuovi e giovani talenti. Dopo la partecipazione di Tommaso Stanzani, ballerino dell’edizione 2021 di Amici, la scorsa settimana, questa volta non saranno soltanto i concorrenti del talent show a fare il loro ingresso a Verissimo.

La cantante Enula

Tra gli ospiti attesissimi della puntata di sabato 17 aprile troviamo alcuni dei protagonisti della ventesima edizione di Amici, il talent show condotto in prima serata su Canale 5 da Maria De Filippi. Prima fra tutte Enula, la cantante che ha stupito il pubblico con la sua vocalità, ma che durante l’ultima puntata del talent show, è stata eliminata. I giudici, infatti, hanno preferito salvare il concorrente Tancredi. A Verissimo Enula potrà raccontare la sua esperienza nella scuola di Amici e forse ci sarà spazio per scoprire qualcosa in più sulle sue questioni di cuore. La cantante, infatti, nel corso del programma ha stretto un legame speciale con il ballerino Alessandro ma, fuori dalla casetta, sembrerebbe essere tornata da Leo Gassman, con cui aveva avuto una storia in precedenza.

Rosa di Amici

Altra concorrente di Amici ospite da Silvia Toffanin sarà la ballerina Rosa, anche lei eliminata dalla trasmissione. Per la giovane artista sarà un’occasione speciale per raccontare tutto il suo percorso all’interno della scuola, un percorso che non è stato semplice e che l’ha portata più volte a scontrarsi con la maestra Alessandra Celentano. L’insegnante di danza classica, infatti, ha più volte ribadito il suo dissenso rispetto alla partecipazione della ballerina al programma, non ritenendola idonea alla danza. Per Rosa sarà il momento di dire la sua, ma non mancherà uno spazio dedicato alla storia d’amore che ha vissuto all’interno della casetta insieme al cantante Deddy.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Direttamente da Amici faranno il loro ingresso, nel salotto di Silvia Toffanin, i due insegnanti Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. I due, in coppia alla guida della loro squadra, sono stati più volte identificati come i “cattivi” della trasmissione per i loro commenti pungenti e le loro strategie di gioco. Sarà questa l’occasione giusta per dimostrare che in realtà anche loro hanno un cuore buono?

Per scoprirlo non resta che aspettare la puntata di domani, in cui anche il pubblico più adulto potrà fare un salto indietro nel tempo con due volti iconici della musica italiana: Marcella Bella e Donatella Rettore.

