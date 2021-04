Le puntate di Beautiful che sono già andate in onda in America ci svelano cosa accadrà nella soap opera più amata e seguita del piccolo schermo: protagonista delle anticipazioni è Steffy, alle prese con un matrimonio.

Secondo le anticipazioni americane di Beautiful, Steffy sarebbe pronta al grande passo, ma chi ci sarà ad aspettarla all’altare: il fortunato è John Finnegan, meglio conosciuto come Finn. La bellissima figlia di Ridge e Taylor è in dolce attesa del suo secondo figlio, che nascerà proprio dall’amore con l’affascinante dottore e si dichiara pronta a creare una nuova famiglia.

La giovane Forrester attende il suo secondo figlio dal bel dottore e ora dimostra di essere felice di creare una nuova famiglia. Dopo essere diventata mamma della piccola Kelly, Steffy è al settimo cielo per la nuova gravidanza, ma la donna dovrà affrontare un grande dilemma: non sa se il figlio che darà alla luce sia di Liam oppure di Finn.

Steff e Finn, Liam e Hope: allontanati da un test di paternità

Questo dubbio causerà un nuovo allontanamento tra Liam e Hope Logan. Sarà Vinni Walker, il migliore amico di Thomas, a cambiare i risultati del test di paternità, in modo da attribuirla a Liam. Thomas, però, viene a conoscenza dell’inganno e decide di essere sincero con la persona che ama, confessando a Hope che il risultato del test è stato manomesso.

Steffy e Finn possono così riprendere la loro strada verso un futuro insieme, mentre Hope e Liam tentano di riavvicinarsi. Ma è in arrivo un altro colpo di scena: Vinny, un personaggio rivelatosi fondamentale, muore e il tenente Baker indaga per scoprire l’identità dell’assassino. Ci sarà poi modo di svelare il segreto che riguarda il bel medico che ha conquistato Steffy, Finn.

Beautiful, svelata l’identità della mamma di Finn

Il fidanzato della Forrester non sa chi sia sua madre e sarà proprio l’identità del genitore ad essere rivelata nelle prossime puntate. Udite udite: la donna in questione è un personaggio della soap decisamente noto agli appassionati che seguono da anni le vicende della famiglia Forrester. Non è ancora dato per certo, ma dagli indizi che emergono oltreoceano pare proprio che si tratti di Quinn.

Le anticipazioni preannunciano uno scontro che avverrà proprio tra Steffy e la mamma di Finn, una volta che la verità sarà venuta a galla. La notizia potrebbe intaccare i rapporti tra i futuri sposi e il matrimonio potrebbe saltare. La giovane Forrester vorrà ancora Finn al suo fianco, ma soprattutto, l’affascinante medico è davvero chi dice di essere.

La relazione in bilico tra Steffy e Finn potrebbe causare anche un importante riavvicinamento con Liam, con la conseguente rovina del legame con Hope. Insomma tanti colpi di scena ed evoluzioni improvvise attendono i telespettatori che seguono Beautiful e che non vedono l’ora di vivere nuove emozioni alle prese con le storie d’amore, di affari e di amicizia della famiglia Forrester e di tutti i personaggi che gravitano intorno.