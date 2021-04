Rudy Zerbi e Maria Soledad Temporini si sono lasciati: l’annuncio dell’insegnante di Amici

Rudy Zerbi ha sorpreso tutti nel corso dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show: l’insegnante di Amici ha rivelato di aver chiuso la sua storia con Maria Soledad Temporini, compagna del discografico negli ultimi anni e madre di suo figlio Leo.

Rudy Zerbi e Maria Soledad Temporini si sono detti addio: ad annunciarlo è stato proprio l’ex discografico, protagonista fisso delle trasmissioni Mediaset condotte da Maria De Filippi, durante l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show.

La notizia della separazione ha sorpreso il pubblico che segue da anni anche le vicende della vita privata dell’uomo che, dopo aver lavorato nel mondo della discografia importante per sedici anni, è diventato un collaboratore molto apprezzato di Maria De Filippi, presente in trasmissioni come Amici e Tu si que vales.

Rudy annuncia la rottura con Maria Soledad, madre di Leo

L’insegnante di Amici, che schiera i suoi talenti al serale in squadra con la temutissima Alessandra Celentano, è padre di quattro figli avuti da tre donne diverse: Tommaso e Luca sono nati dalla relazione con Simona, che per alcuni è stata sua moglie, poi c’è Edoardo, nato dal rapporto con Carlotta Miti, attrice e nipote di Gianni Morandi; infine, è da menzionare proprio Leo, frutto dell’amore con Maria Soledad. Adesso che i due si sono detti addio c’è già chi è pronto a scommettere su un possibile flirt tra Rudy e Arisa: tra i due insegnanti c’è sempre stato un rapporto di reciproche frecciatine che ha incuriosito i telespettatori.

Rodolfo, questo il vero nome di Rudy Zerbi, è nato a Lodi 52 anni fa, ma non ha saputo l’identità del suo vero padre fino all’età di 30 anni: è stata la madre a rivelarglielo, in occasione della notte di Natale. La donna, credendo di morire per un tumore che poi ha superato, ha indicato al figlio il televisore e, in particolare, il conduttore Davide Mengacci.

Rudy e la rivelazione choc: il rapporto attuale con Davide Mengacci

“Una notte di Natale mia madre alla fine dei festeggiamenti mi ha trattenuto quando già tutti gli altri ospiti dormivano e mi dice ‘Rudy ti devo dire una cosa’…vedi quel televisore? Quello è il tuo vero papà”. Per l’insegnante di Amici si è trattato di una rivelazione inattesa e scioccante, al punto da farlo cadere in un mutismo durato per i successivi giorni.

Nonostante l’assenza del padre, le figure maschili non sono mancate nella vita di Rudy: a crescerlo sono stati prima Roberto Zerbi, primo marito della mamma, dal quale ha preso il cognome, e successivamente Giorgio Ciana, albergatore di Santa Margherita Ligure e secondo marito della madre, deceduto nel 2018. L’incontro con Mengacci è avvenuto solo nel 2001, durante una festa organizzata a casa di Mara Carfagna, ex collaboratrice proprio del presentatore. “Ho sempre saputo, ma ho preferito soffrire io piuttosto che lui”, ha dichiarato Davide Mengacci in un’intervista al Maurizio Costanzo Show. Il presentatore si era recato nell’ospedale di Lodi alla nascita del piccolo Rodolfo, ma poi ha preferito farsi da parte. Attualmente i due hanno recuperato un rapporto, ma non si può parlare di un vero rapporto padre-figlio.