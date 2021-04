Beautiful, anticipazioni di martedì 27 aprile: Katie fa una promessa a Sally

La nuova puntata di Beautiful andrà in onda oggi martedì 27 aprile in cui non mancheranno grandi colpi di scena. Protagoniste assolute, ancora una volta, saranno Katie Logan e Sally Spectra. Le due amiche si troveranno ad affrontare un momento molto delicato dell’ex compagna di Wyatt Spencer. La ragazza, infatti, scoprirà di essere in fin di vita e proprio per questo chiede all’amica di farle una promessa solenne. Scopriamo nei dettagli tutto ciò che accadrà nel nuovo appuntamento con la soap americana.

La cara promessa

Oggi martedì 27 aprile andrà in onda come di consueto un nuovo appuntamento con Beautiful e con tutti i protagonisti. La dottoressa Escobar ha comunicato finalmente risultati clinici a Sally Spectra. Quest’ultima, però, ha saputo che purtroppo non le resterebbe molto da vivere in seguito ad un male incurabile. Non avendo familiari a cui dare questa notizia, la donna si confida sola con la sua migliore amica Katie Logan. Nel dramma del momento che sta vivendo la Spectra, ha preferito chiedere alla sua migliore amica di non rivelare nulla a Wyatt Spencer onde evitare che possa riavvicinarsi a lei solo per pietà. La ragazza, infatti, non ha saputo che avrebbe chiesto del tempo alla Florence Fulton e non vorrebbe impietosirlo con questa tragica notizia. Ovviamente la Spencer ha confermato di mantenere il segreto seguendo le sue volontà.

Wyatt mantiene le distanza da Flo

Dopo che Sally Spectra ha scoperto finalmente i risultati medici non confortanti, ha trovato nella sua cara amica Katie Logan uno sfogo sincero. Le due protagoniste di Beautiful, però, non sanno che dall’altra parte Wyatt Spencer ha chiesto del tempo a Flo. Il fratello di Liam, infatti, nonostante non sappia nulla di ciò che starebbe accadendo alla salute della sua ex compagna, avrebbe dei ripensamenti sulla sua nuova relazione.

La confusione che sta vivendo in questo ultimo periodo lo ha indotto a chiedere del tempo a Flo soprattutto per come si è lasciato con Sally. Sa benissimo che averla tradita non è stato proprio un atto da gentiluomo ed è per questo che vuole rimediare in qualche modo comportandosi in maniera corretta in virtù della loro storia passata. Non è ancora dato sapere, però, se il ragazzo verrà a conoscenza delle condizioni reali di salute della Spectra.

Beautiful e i buoni propositi di Quinn e Shauna

Se da un lato c’è il triste dramma che Sally Spectra sta vivendo affiancata solo dalla sua cara amica Katie Spencer, i fan di Beautiful potranno assistere anche ai discorsi di mamme tra Shauna e Quinn. Le due donne non sapendo della richiesta che Wyatt ha fatto a Flo, stanno già progettando il futuro matrimonio e i bambini che verranno nella relazione tra i due figli.

Ovviamente, quindi, la soap americana si rivela ancora una volta essere una medaglia con due facce diverse, da un lato Sally in fin di vita e dall’altro un amore che sembrerebbe essere destinato a vivere a lungo.