Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di martedì 27 aprile: Vittorio e Marta sempre più distanti

Oggi, martedì 27 aprile, i fan de Il Paradiso delle Signore potranno assistere ad un nuovo appuntamento alle ore 15:55 circa ricco di colpi di scena. In modo particolare l’attenzione sarà rivolta ancora una volta su Vittorio Conti e su Marta. I due coniugi, ormai da tempo, hanno innescato delle situazioni davvero inaspettate ed intrecciate con altri protagonisti della fortunata fiction Rai. Scopriamo tutto ciò che accadrà nel nuovo appuntamento odierno.

Le pressioni di Dante

Il Paradiso delle Signore, ormai da molte stagioni, ha tra i protagonisti assoluti le vicende tortuose tra Vittorio e Marta. Quest’ultima è ormai assalita da tantissimi dubbi soprattutto in seguito alle parole con Dante che non ha mai nascosto di provare un interesse per lei. Addirittura, quest’ultimo, le ha fatto recapitare un regalo del tutto inaspettato in Villa Guarnieri e questo sembrerebbe destabilizzare ancor di più il suo amore molto traballante. Ovviamente, però, non sono solo loro gli unici ad essere al centro di varie dispute e situazioni a dir poco imbarazzanti. Scopriamo quello che avverrà anche in seguito alle dichiarazioni coraggiose di Giuseppe Amato nei confronti di Salvatore.

Le scuse di Giuseppe Amato

Giuseppe Amato è sicuramente uno dei protagonisti assoluti di questa quinta stagione de Il Paradiso delle Signore. L’uomo, dopo aver parlato a lungo con Agnese ed averle rivelato il danno economico che ha recato al grande magazzino, ha deciso di parlarne con Salvatore a cuore aperto. Il ragazzo, che continua a nutrire sentimenti nei confronti di Gabriella mostrandolo anche standole vicino durante la premiazione, si è ritrovato completamente spiazzato ad ascoltare le parole dell’Amato.

Quest’ultimo ha giustificato la sua pazzia dovuta al fatto che si era messo nei guai insieme a Girolamo cercando di provare un colpo del tutto inaspettato. Salvatore, stupito da tutto ciò, proverà a non perdere la calma soprattutto per il danno economico che Giuseppe ha recato in questo modo proprio al magazzino. Lo stesso Amato, però, si rimboccherà le maniche per darsi da fare e recuperare al danno recato.

Il Paradiso delle Signore e il sentimento di Beatrice per Vittorio

Le vicende intrecciate che abbiamo annunciato all’inizio riguardano un po’ tutti i protagonisti de Il Paradiso delle Signore. Se Dante nutre ancora un interesse nei confronti di Marta, Vittorio Conti di certo non passa inosservato.

La cara Beatrice sembrerebbe essere pazzamente innamorata di lui e proprio nella puntata odierna il Conti lo scoprirà in modo inaspettato. Non è dato sapere ancora quale sarà la sua reazione. I fan, però, sperano vivamente che possa ritornare il sereno tra i due coniugi e che questi espedienti esterni vengano stanati quanto prima. Cosa accadrà nei prossimi episodi della fortunata fiction targata Rai Uno? Ai posteri l’ardua sentenza.