Un Posto al Sole, anticipazioni di martedì 27 aprile: una nuova catastrofe si abbatte sui Cantieri

La nuova puntata di Un Posto al Sole di martedì 27 aprile andrà in onda questa sera alle ore 20:45 circa subito dopo il consueto appuntamento con Via dei Matti. Ancora una volta, uno dei topic principali sarà quello legato ai Cantieri Flegrei. Infatti, così come è dato sapere, il caro Roberto Ferri si ritroverà insieme a Franco Boschi ad affrontare un imprevisto del tutto inaspettato che va a collegarsi a tutto quello che si sta già verificando in seguito alla presenza di Pietro Abbate. Scopriamo subito quindi tutto quello che accadrà nel nuovo appuntamento odierno.

La vendetta di Pietro Abbate

Nel nuovo appuntamento quotidiano con Un Posto al Sole i fan avranno quindi modo di scoprire sempre di più di ciò che si sta verificando all’interno dei Cantieri Flegrei. Da quando è morto Ernesto Gargiulo, l’addetto alla sicurezza Franco Boschi non sta facendo altro che intensificare le sue ricerche e arrivare a monte di tutto quello che c’è dietro. Nonostante si sia scoperto che la vendetta di Pietro Abbate si sta consumando sempre di più contro Roberto Ferri, c’è altro da dover scoprire in seguito ai continui sabotaggi e a una denuncia del tutto inaspettata che comprometterà ancora di più il lavoro che si sta compiendo nelle ultime settimane.

L’apatia di Michele

Il nuovo appuntamento odierno di Un Posto al Sole regalerà anche altri colpi di scena in quanto Silvia è sempre più preoccupata per l’atteggiamento di suo marito Michele. Nonostante tra i due sia tornato il sereno dopo un periodo burrascoso, passato e tramontato, sembrerebbe proprio che l’umore dell’uomo sia molto deficitario. Il tutto sarebbe da ricondurre al fatto che ha perso il lavoro in radio e ora non stia facendo nulla per cercarne un altro.

La preoccupazione di Silvia allo stesso tempo si sposta chiedendo aiuto a Raffaele che spera di poter dare una giusta dritta all’uomo a farsi dire al fine di rimboccarsi le maniche e riprendersi più forte di prima. Anche il cugino di Silvia, Guido Del Bue, farà di tutto per far sì che Michele possa riprendersi e soprattutto guardare ad altri orizzonti in quanto è un giornalista caparbio, in gamba e molto professionale.

Un Posto al Sole e il ritorno di Renato

Nella nuova puntata di Un Posto al Sole, quindi non ci sarà solo spazio per i Cantieri Flegrei e in modo particolare la crisi di Silvia e Michele questa volta non di coppia ma lavorativa.

Infatti, come se non bastasse i due sono per il momento impegnati a cercare di tirare su di morale Rossella che da poco si è lasciata con Patrizio in seguito al tradimento di quest’ultimo con Clara. Nel frattempo Renato è di ritorno da Berlino con il nipote Jimmy e questo non farà altro che scatenare una reazione del tutto inaspettata in Niko e in Giulia nei confronti del nonno audace.