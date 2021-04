Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 26 a venerdì 30 aprile: Roberto Ferri umiliato

Le puntate settimanali di Un Posto al Sole si sono concluse venerdì 23 aprile e ritorneranno da lunedì 26 aprile fino a venerdì 30 aprile sulla solita rete, Rai Tre. I fan della soap campana, vogliono scoprire tutto ciò che accadrà nelle nuove puntate ambientate soprattutto tra Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano.

La puntata di lunedì

Nella puntata di lunedì 26 aprile di Un Posto al Sole, Franco Boschi e Roberto Ferri saranno al centro dell’attenzione soprattutto per delle scoperte insolite all’interno dei Cantieri Flegrei. Per tale ragione si recheranno alla polizia. Come se non bastasse, nello stesso appuntamento, Patrizio e Clara saranno davvero molto vicini in quanto l’ascensore guasta sarà il momento giusto per parlare del loro rapporto. Infine Vittorio si mostrerà sempre più attratto nei confronti della bella nipote di Mariella, Speranza.

Gli appuntamenti di martedì e mercoledì

La puntata di martedì 27 aprile vedrà come nuovo protagonista di Un Posto al Sole Alberto che farà di tutto per riconquistare la sua dolce Clara. La mamma del piccolo Federico, però, sembra ormai sempre più grintosa e determinata soprattutto dopo le parole che Barbara Filangieri le ha detto qualche giorno fa proprio in merito al suo ex compagno. Infine Mariella scoprirà sempre più gli altarini che avrebbero indotto la sua provocante nipote in quel di Napoli.

Nella puntata di mercoledì 28 aprile, le indagini ai cantieri Flegrei sembrerebbero aprire una brusca fermata in seguito alla denuncia pervenuta contro di essi. Michele continua a non lavorare e ciò desta sempre di più preoccupazione nella moglie Silvia. Infine, dopo alcuni giorni in quel di Berlino, Renato Poggi e fa il suo rientro a Napoli con il suo amato nipotino Jimmy. Il suo ritorno, però, non celerà delle schermaglie in seguito ad una mancanza di fiducia delle persone a lui più care.

Un Posto al Sole e le puntate di giovedì e venerdì

La puntata di giovedì 29 aprile avrà sempre come protagonista un Roberto Ferri decisamente provato e soprattutto umiliato da Pietro Abbate. La polizia continua a fare il suo corso ed è per questo che proprio Ferri e Boschi saranno convocati in centrale. In questo periodo molto difficile, anche il cugino di Silvia, Guido Del Bue, proverà a parlare con Michele per far sì che possa ritrovare l’energia giusta e trovare un nuovo lavoro.

Jimmy, dal canto suo, racconterà a nonna Giulia e a papà Niko la sua splendida esperienza a Berlino con nonno Renato. Proprio quest’ultimo farà di tutto per sbrigare un problema con i bagagli senza che il portiere di Palazzo Palladini, Raffaele, se ne accorga. Infine, nella puntata di venerdì 30 aprile, Roberto Ferri riceverà un minimo tentativo di conforto da parte di Lara mentre Franco Boschi continuerà ad indagare sempre di più sulla figura di Pietro Abbate. Infine, nella situazione più ingarbugliata in assoluta, Patrizio cercherà di mettere apposto i tasselli del suo cuore.