Un Posto al Sole, anticipazioni di venerdì 23 aprile: Roberto Ferri indagato

I fan di Un Posto al Sole, questa sera, potranno assistere ad una nuova puntata dello show che andrà in onda su Rai Tre come di consueto dopo Via dei matti. In modo particolare, i telespettatori saranno curiosi di scoprire tutti gli intrecci che si verranno a creare sempre di più a Palazzo Palladini e a Caffé Vulcano. Scopriamo nei dettagli ciò che si verificherà.

Una storia ingarbugliata

Nella nuova puntata di Un Posto al Sole uno dei protagonisti che si ritroverà più di tutti a pagare le spese e dazio è sicuramente Roberto Ferri. In seguito ai problemi ai cantieri, Roberto si ritroverà ad essere indagato dalla polizia per volontà del losco Piero Abbate interpretato da Simon Grechi, ex concorrente di una delle edizioni più amate del Grande Fratello. La situazione per Ferri si ritroverà ad essere molto complessa e a dir poco estenuante in quanto può contare solo sull’aiuto di Franco Boschi nel risolvere questo caso così tortuoso che lo sta attanagliando ormai da tanti mesi.

Leggi anche -> Un posto al sole, ritorna Marina? Nina Soldano rompe il silenzio, verità inaspettata

Il ritorno di Speranza

Proprio Franco Boschi nella nuova puntata di Un Posto al Sole rappresenterà una vera spalla per Roberto Ferri. Andando sempre oltre e cercando di sfruttare al meglio i dettagli della vicenda di Ernesto Gargiulo, Franco vorrà arrivare all’epilogo finale dei sabotaggi continui ai cantieri Flegrei.

Il nuovo appuntamento della soap campana, però, regalerà anche un Guido Del Bue molto contento per il ritorno di Speranza, nipote della sua moglie Mariella Altieri, in quel di Napoli. Il vigile, però, la metterà in guardia per la bugia detta in famiglia. Il suo ritorno, però, sembrerà scuotere in modo insolito il vice chef del Caffè Vulcano Samuel Piccirillo. Proprio quest’ultimo, sin dall’arrivo della ragazza, sembrerebbe aver perso completamente la testa. D’altro canto, invece, Vittorio si ritroverà ad essere attratto dalla ragazza ma cercherà di placare i suoi istinti anche per trattenersi e soprattutto rispettare la sua fidanzata Alex in Spagna per lavoro. Riuscirà il caro Vicky a trattenere gli istinti nei confronti della nuova arrivata? Lo scopriremo presto.

Un Posto al Sole e le preoccupazione di Silvia

Infine, i fan di Un Posto al Sole Silvia e Raffaele si mostreranno molto preoccupati per Michele e per la sua continua inattività dell’ultimo periodo. Proprio per tale motivo, l’umore dell’uomo sembrerebbe essere davvero molto latente e a tratti diffidente.

Leggi anche -> Un Posto al Sole, anticipazioni di giovedì 22 aprile: i cantieri a rischio fallimento

Quest’ultimo, da quando ha smesso di lavorare in radio, sta cercando un nuovo lavoro in una nuova emittente radiofonica ma la continua inattività sembrerebbe essere per lui molto snervante e a dir poco deprimente. Ovviamente, è lecito dire che, da quando ha lasciato il suo vecchio lavoro, ha ripreso in parte la sua serenità soprattutto con sua moglie e con la bella Rossella.