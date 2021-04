Un Posto al Sole, anticipazioni di giovedì 22 aprile: i cantieri a rischio fallimento

I fan di Un Posto al Sole potranno assistere nella puntata odierna di giovedì 22 aprile, a nuovi avventura e colpi di scena che riguarderanno alcuni beniamini che vivono a Palazzo Palladini. Ciò che negli ultimi giorni sta destabilizzando un po’ tutti è sicuramente la situazione tortuosa che si è venuta a creare tra Alberto Palladini e Clara Curcio. Dietro la loro crisi, sicuramente, si cela anche il guizzo maligno di Barbara Filangieri e dei suoi interessi, ormai noti a tutti, nei confronti del padre del piccolo Federico. In realtà, però, nel nuovo appuntamento con la soap campana, i fan avranno modo di scoprire molte novità sulla situazione ai cantieri flegrei. Scopriamo subito tutto ciò accadrà nel nuovo appuntamento quotidiano.

Le indagini di Franco

Nel nuovo appuntamento giornaliero con Un Posto al Sole, i fan, avranno modo di assistere alle continue indagini di Franco Boschi. Quest’ultimo, infatti, volendo arrivare al cuore della situazione che si è venuta a creare ai cantieri, sta andando a fondo con le sue teorie. Sta monitorando la situazione intorno ad Ernesto Gargiulo e vuol scoprire, nei dettagli, cosa sta accadendo soprattutto intorno alla figura dell’operaio. Quest’ultimo, infatti, è ormai stato accerchiato da Biagio e da Pietro che hanno scoperto le sue parole confidate con i due uomini. Nonostante si stia cercando di fare molta luce su questa situazione, Roberto Ferri rischia di ritrovarsi i sigilli dinanzi ai suoi amati cantieri flegrei.

Leggi anche -> Serena Rossi, in Un Posto al Sole era Carmen Catalano. Ve la ricordate?

La difficoltà di Niko

Nella nuova puntata di Un Posto al Sole, i telespettatori, assisteranno anche alle diverse sfumature di Niko Poggi. Sebbene il ragazzo si sia rassegnato alla partenza temporanea di suo figlio per andare a Berlino con nonno Renato, sembrerebbe esserci qualche altro aneddoto tale da recargli scompiglio. Questa volta, però, c’entra il lavoro.

Secondo le anticipazioni dell’appuntamento odierno, infatti, dovrebbe giungere una persona pronta a tirarlo su di morale e soprattutto a trovargli delle soluzioni adatte. Non è dato sapere di chi si possa trattare. Una cosa è certa, però, sarebbe bello pensare che dietro l’identità nascosta possa celarsi quella di Susanna. I telespettatori, infatti, non hanno mai nascosto la volontà di poter rivedere i due ragazzi insieme e riprendere il loro percorso di coppia.

Un Posto al Sole e il sospiro di sollievo di Vittorio

Ad Un Posto al Sole, nella puntata odierna, i fan finalmente vedranno un Vittorio Del Bue tranquillo. La sua calma apparente proviene da un qualcosa di molto particolare. Infatti, il ragazzo, ha saputo della partenza imminente della seducente ospite, Speranza Altieri.

Leggi anche -> Un Posto al Sole, anticipazioni di mercoledì 21 aprile: la nuova vita di Michele

Il ragazzo, infatti, non ha mai nascosto il suo interesse fisico nei confronti della ragazza. Per essere fedele alla sua Alex, però, non è andato oltre. Chi è molto dispiaciuto, però, è Samuel che si era letteralmente invaghito della ragazza.