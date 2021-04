Un Posto al Sole, anticipazioni di mercoledì 21 aprile: la nuova vita di Michele

I fan di Un Posto al Sole sono in trepidante attesa per scoprire tutto quello che accadrà nella puntata di mercoledì 21 aprile. Le vicende a Palazzo Palladini e al Caffè Vulcano continuano a tenere banco in queste puntate ricche di colpi di scena e di delusioni clamorose. Al centro dell’attenzione, nel nuovo appuntamento, non ci saranno Alberto Palladini e Clara Curcio con l’incursione di Barbara Filangieri. Scopriamo quindi chi dovrà risolvere questioni ingarbugliate ed abbastanza tortuose.

Disagi ai cantieri

Nella puntata di mercoledì 21 aprile ad Un Posto al Sole, Ernesto Gargiulo si ritroverà a pagare caro per avere assecondato le volontà di Biagio e Pietro e quindi continuare nella pratica di sabotaggio ai cantieri Flegrei. Proprio per tale ragione, Franco Boschi e ancor di più Roberto Ferri provano a rimboccarsi le maniche e far sì che si possa quantomeno risolvere la situazione in un modo pressoché tangibile. Ormai è da mesi che, la situazione ai cantieri, è diventata insostenibile anche soprattutto da quando è sopraggiunto Pietro Abbate. Sebbene quest’ultimo stia lavorando sott’acqua attraverso la figura di Ernesto, ormai si è palesato in tutta la sua malvagità e strategia proprio dinanzi a Roberto Ferri.

La nuova vita

Nel nuovo appuntamento di mercoledì 21 aprile di Un Posto al Sole, i fan avranno modo anche di riscoprire un Michele del tutto innovativo. Quest’ultimo, infatti, dopo aver ricucito il suo rapporto con la moglie Silvia, si ritrova a dispensare consigli molto teneri anche nei riguardi di sua figlia Rossella e nella relazione con Patrizio.

Proprio fra i due, infatti, nonostante le cose sembrerebbero ormai prendere una strada definitivamente diversa, Michele ha deciso quindi di concentrare tutte le sue energie verso un qualcosa di più redditizio per il suo futuro. L’uomo, dopo aver lasciato la radio in cui lavorava ormai da anni, è alla ricerca di una nuova emittente che possa assumerlo e che quindi possa puntare su di lui come voce di spicco di fatti di cronaca dell’hinterland partenopeo considerando la sua grande esperienza.

Un Posto al Sole e la partenza per Berlino

In un clima rovente dovuto soprattutto ai vari dissidi tra i cantieri Flegrei e la ricerca del nuovo lavoro da parte di Michele, i fan di Un Posto al Sole nella puntata di mercoledì 21 aprile potranno assistere anche a i preparativi ormai terminali e definitivi della partenza imminente di nonno Renato Poggi e il nipote Jimmy.

I due, a gran sorpresa, sono pronti per partire alla volta di Berlino e raggiungere la cuginetta Irene che è giunta da poco insieme a sua mamma Serena. Per Jimmy, finalmente, sarà anche l’opportunità di vedere sua mamma che ormai vive in pianta stabile in terra tedesca con sorella e mamma. Come andrà il loro viaggio? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap campana.