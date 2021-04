Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di mercoledì 21 aprile: la furia di Adelaide

Una delle fiction Rai più amate di sempre dai telespettatori è sicuramente Il Paradiso delle Signore. Nella puntata di mercoledì 21 aprile i fan avranno l’opportunità di seguire alcune vicende del tutto tortuose ed ingarbugliate. A partire soprattutto dal triangolo Amoroso che ormai si è creato tra Rocco, Maria e Irene. L’Amato, infatti, vorrebbe andare avanti nella conoscenza Irene nonostante quest’ultima sia molto latitante nei suoi riguardi. Proprio per tale ragione Maria continuerà a star male. Nel nuovo appuntamento, però, ci sarà anche ampio spazio soprattutto per Adelaide e Gabriella.

Le accuse su Giuseppe

I tantissimi fan de Il Paradiso delle Signore nella puntata di mercoledì 21 aprile non si ritroveranno solo ed esclusivamente a doversi destreggiare nella passione nata improvvisamente tra Irene e Rocco. Infatti, proprio sulla ragazza ci sarà un risvolto anche in mezzo alle indagini circa il presunto furto della boutique. Armando, sebbene sin dall’inizio abbia pensato che la reale colpevole potesse essere lei, ha iniziato a nutrire non pochi sospetti nei confronti di Giuseppe. Proprio quest’ultimo, il pubblico ricorderà, che fu proprio lui a mettere la ragazza in cattiva luce di notte a tutti.

L’ira di Adelaide

Nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 21 aprile Adelaide giungerà a casa di Gabriella per cercare di placare suo marito Cosimo nei confronti di Umberto. Il Bergamini, però, non vorrà fermarsi assolutamente e vorrà portare avanti la sua battaglia così come già iniziata all’interno del circolo.

Adelaide, proprio per questo motivo giungerà nella casa di Gabriella con il suo solito fare spocchioso e presuntuoso ma purtroppo non le cose non andranno per il meglio. Cosimo, così come ha umiliato Umberto nel circolo per le forti accuse dell’omicidio di Achille Ravasi, si troverà nuovamente a puntargli il dito contro proprio in casa sua. I risvolti non saranno assolutamente positivi.

Il Paradiso delle Signore e il momento delicato tra Vittorio e Marta

Se da un lato ci sono attimi di grossa tensione tra Cosimo e Umberto in seguito a quello che è avvenuto al circolo, c’è chi comunque continua a vivere una situazione abbastanza complessa col proprio consorte. La situazione tra Marta e Vittorio, infatti è ormai sempre più compromessa e difficile da affrontare.

E ora anche per Adelaide e Gabriella, i fan de Il Paradiso delle Signore potranno anche assistere ad un momento in cui si ritroverà ospitare in casa sua Pietro, e si renderà conto che proprio suo marito farà con lui dei progetti sul futuro. Lei è molto dispiaciuta perché sa che non potrà dare un figlio rispetto a Beatrice. Quest’ultima, però è stata molto vicina alla donna soprattutto in merito all’incidente di Vittorio. L’uomo, però, ora si ritrova completamente immerso in quel nuovo futuro lavorativo che gli si sta prospettando.