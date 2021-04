Beautiful, anticipazioni di mercoledì 21 aprile: la strana alleanza tra Thomas e Quinn

I tantissimi fan appassionati di Beautiful potranno assistere nella nuova puntata di mercoledì 21 aprile ad un vero e proprio scontro tra Brooke e Steffy. Come se non bastasse, però, in questo acceso diverbio ci sarà di mezzo anche Liam, compagno della figlia Brooke che avrebbe tradito proprio con la sorella di Thomas. Scopriamo tutto quello che accadrà nella nuova puntata della soap americana più amata e seguita dagli italiani.

Thomas al centro dell’attenzione

Sebbene nella puntata di mercoledì 21 aprile di Beautiful i tantissimi fan avranno modo di assistere a tanti colpi di scena, uno in particolare riguarderà in modo specifico Thomas. Quest’ultimo, infatti, ha bisogno di alleanze per mettere in cattiva luce Brooke nei confronti di suo padre Ridge. Nello stesso tempo cerca di conquistare definitivamente Hope. Il ragazzo, però, per ottenere ciò ha bisogno di una alleata del tutto inaspettata. Scopriamo tutti i dettagli della vicenda che vedranno, ancora una volta, emergere il lato machiavellico e strategico del fratello della dolce Steffy.

Il bacio tra Steffy e Liam

Il machiavellico Thomas, nella nuova puntata di Beautiful di mercoledì 21 aprile, chiederà a Quinn di poter diventare la sua alleata per mettere sempre più in cattiva luce Brooke nei confronti di Ridge per farlo anche per l’amica Shauna. In realtà tutti questi tentativi strategici e machiavellici del ragazzo servono solo ed esclusivamente a conquistare Hope che si trova perennemente in crisi con Liam.

Quest’ultima, sofferente, ha scoperto il tradimento e comunque inaspettato tra il suo fidanzato e Steffy, sorella di Thomas. Quest’ultima, però, ha baciato il bel Liam ma poi se ne è pentita. Non prova nessun tipo di interesse ma lo ha fatto solo ed esclusivamente per agevolare la mente diabolica di suo fratello. Per pentirsi, però, è troppo tardi. Ecco cosa capiterà a lei e al dolce Liam nella nuova puntata. L’ira funesta di Brooke, madre di Hope, si scaglierà sui due ragazzi. Nonostante i trascorsi amorosi tra Liam e Steffy, però, or ora non vi è alcun tipo di interesse reciproco. Infatti, i due ragazzi, si son trovati in una situazione scomoda a causa di Thomas. Ciò, però, non sembrerebbe attenuare la reazione di Brooke.

Beautiful e l’ira di Brooke

La puntata di mercoledì 21 aprile 2021 di Beautiful regalerà ai telespettatori una Brooke completamente irritata per la sofferenza della figlia Hope a causa del bacio che c’è stato fra il suo compagno Liam e la sorella di Thomas, Steffy.

La protagonista, infatti, si scaglierà in maniera del tutto inaspettata dapprima contro Steffy e poi contro Liam. Il ragazzo è il fidanzato della sua amata figlia e ci sarebbe dato un bacio proprio con la sorella di Thomas. Ed è proprio quest’ultimo l’anello di distruzione che si è innescato nelle ultime puntate della soap americana amatissima dagli italiani.