Lutto a Temptation Island: profondo dolore per un personaggio dello show

Si è abbattuto un profondo lutto sul reality di Temptation Island: per un personaggio del programma è giunto un profondo dolore per la scomparsa di un familiare. Vediamo nel dettaglio.

Temptation Island è uno dei reality italiani più seguito dal pubblico dove le coppie di vip che decidono di partecipare, consapevolmente, vanno a testare il loro amore e il loro equilibrio, sottoponendosi alle tentazioni di terzi. C’è chi è uscito dal programma continuando a stare con il proprio partner e superando la prova e c’è chi, invece, si è abbandonando alla tentazione.

Sono molte le coppie di vip che, di fronte al falò di confronto, hanno avuto dei faccia a faccia di scontro e sono usciti da single dalla trasmissione. In ogni caso la formula del programma tiene banco nella curiosità del pubblico e Temptation Island ha sempre avuto un pienone di consensi. Tra i vari concorrenti che hanno partecipato alle varie edizioni, però, c’è un personaggio dello show che in questo periodo sta vivendo un profondo dolore per la scomparsa di un familiare. Vediamo insieme di chi si tratta.

Lutto a Temptation Island: cos’è successo?

Il pubblico del reality di Temptation Island, anche nel momento in cui si spengono i riflettori del programma, non smette di seguire i propri beniamini. Questo è quanto accaduto anche ad un personaggio dello show della passata edizione che, molto attivo sui social, ha deciso di condividere con i propri follower una triste notizia.

L’annuncio è stato dato dal proprio profilo Instagram da Annamaria Laino che ha deciso di condividere con i suoi fan la scomparsa di un familiare a lei molto caro. I follower della Laino, inoltre, hanno mostrato preoccupazione nel momento in cui hanno notato il silenzio, durato qualche giorno, di Annamaria dal suo profilo social.

Ritornata sul web, Annamaria Laino ha deciso di spiegare a tutti i suoi seguaci il perché della sua assenza, pubblicando un video nelle sue Stories e spiegando di aver subito un recente lutto e di aver perso la sua amata nonna da qualche settimana.

Così la Laino è stata sommersa di messaggi di cordoglio e di affetto da tutti i suoi supporter che hanno cercato in ogni modo di esprimerle vicinanza e affetto.

Annamaria Laino e Antonio Martello a Temptation Island

La situazione sentimentale con la quale, Annamaria Laino e il suo compagno, Antonio Martello, sono arrivati a Temptation Island non era delle migliori e non era la più felice. La coppia aveva tutti i presupposti per far pensare che non sarebbero durati insieme.

In pratica i due stavano già vivendo un periodo di crisi legato ai vari tradimenti messi in atto da Antonio. Così hanno deciso di mettere sotto torchio il loro amore e, sicuramente, nessuno avrebbe sperato in una riconciliazione. Invece, sulla coppia si è fatto dietro front: nonostante le varie prove e i diversi ostacoli ai quali sono stati sottoposti, Annamaria e Antonio hanno concluso il reality uscendo dalla trasmissione mano nella mano.

Ancora oggi, la Laino e il suo compagno, continuano a stare insieme e sembra che tra loro tutto proceda a gonfie vele.