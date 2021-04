Alfonso Signorini dettagli piccanti su Maria e Maurizio: “Il ses*o? Lei è…”

Alfonso Signorini è indubbiamente uno dei punti di riferimento del gossip nel nostro paese. A confermarlo un’intervista in cui rivela un segreto della coppia De Filippi Costanzo.

Alfonso Signorini ha fatto del gossip il suo pane quotidiano, riuscendo a fare carriera in questo mondo e conquistando il ruolo da direttore di uno dei settimanali di cronaca rosa più letti in Italia. Inoltre l’uomo è anche riuscito a ottenere una posizione di rilievo sul piccolo schermo diventando il conduttore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

L’intervista di Alfonso Signorini

Signorini nei mesi scorsi ha rilasciato un’importante intervista #CR4 – La Repubblica delle donne, programma ideato e condotto da Piero Chiambretti in cui si affrontano gli argomenti più disparati con ospiti provenienti dal mondo dell’intrattenimento, dello sport e della politica. Durante la sua partecipazione allo show, Alfonso Signorini, ha parlato a ruota libera arrivando a toccare anche tematiche delicate e rivelando un’indiscrezione su una delle coppie più influenti della televisione italiana, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

La rivelazione di Signorini

In particolare il conduttore del Grande Fratello Vip si è lasciato andare su un dettaglio intimo della loro relazione. Nello specifico ha dichiarato: “Se esistono matrimoni bianchi vip? Certo sono sempre esistiti, già nell’antichità c’erano. Andando invece ai giorni nostri ci sono la De Filippi e Costanzo. Adesso la sparo grossa. Sono 24 anni che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo dormono in camere separate, ma nella stessa casa”. Per poi andare ancora più a fondo e aggiungere: “La De Filippi ha sempre dichiarato di essere una pippa per quanto riguarda il sesso. Quindi avrà altre soddisfazioni nella sua vita”.

La precisazione finale

Durante l’intervista, Signorini ha parlato a lungo del rapporto tra De Filippi e Costanzo analizzandolo e scendendo nei particolari, però ha anche precisato che il loro matrimonio è basato su un sentimento reale e ancora oggi molto forte che li rende una coppia solidissima, precisando che probabilmente non mettono i rapporti carnali al centro del loro rapporto.