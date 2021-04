Mattino 5, Francesco Vecchi annuncia: “Sono diventato papà”

Fiocco azzurro a Mattino 5: Francesco Vecchi, conduttore del programma insieme a Federica Panicucci, ha annunciato di essere diventato papà!

Francesco Vecchi diventa papà

La famiglia di Mattino 5 si allarga, in un certo qual modo. Francesco Vecchi, che affianca Federica Panicucci alla conduzione della trasmissione, ha infatti comunicato al pubblico di essere diventato papà per la prima volta. “Venerdì è nato mio figlio Enrico. Sono emozionato, mi tremano le gambe”, ha detto commosso. Immediate le felicitazioni di Federica Panicucci che anche in seguito ha ricordato le prime, stancanti notti da papà del suo collega.

Chi è Tina La Loggia, la moglie di Francesco Vecchi

Durante l’annuncio Vecchi ha rivolto un pensiero anche alla moglie ringraziandola per il bellissimo bambino “o almeno a noi piace molto”, ha aggiunto scherzando. Ma chi è la moglie di Francesco Vecchi? Si chiama Tina La Loggia, come il marito è giornalista e caporedattrice di Mattino 5: un amore nato sul lavoro, dunque, coronato dalle nozze nell’estate del 2020, quando i due si sono sposati in gran segreto.

Mattino 5, con un clamoroso successo ha superato le polemiche tra i due conduttori

Francesco Vecchi e Federica Panicucci sono al timone del contenitore mattutino di Canale 5 da cinque anni ma sono pronti a iniziare il sesto a partire da settembre 2021, anche grazie al clamoroso successo di pubblico. Mattino 5 ha sfiorato spesso il 20% di share battendo la rivale storica Uno Mattina e in diverse occasioni anche Storie Italiane. Vecchi e Panicucci si dividono equamente gli spazi e hanno brillantemente superato le polemiche: ricordate quando in un fuorionda si sentì la conduttrice lamentarsi del collega? Ora quei problemi sembrano del tutto superati.

Vecchi accusato di omofobia

Francesco Vecchi in realtà è stato recentemente coinvolto in un’altra polemica: il mese scorso è stato addirittura accusato di omofobia per uno scambio di battute in merito alla “normalità” dei termini madre e padre all’interno de contesto familiare in relazione a una intervista con la giornalista Annarita Briganti, ospite in studio. Il suo intervento è stato criticato non solo in rete ma anche da molti altri colleghi che non hanno lesinato giudizi taglienti nei suoi confronti.

Chi è Francesco Vecchi

Sebbene sia da anni una presenza fissa nel palinsesto Mediaset e dunque nelle case dei telespettatori, di Francesco Vecchi non si sa moltissimo anche perché è una persona che tiene molto alla propria privacy e utilizza il suo profilo Instagram soprattutto per motivi professionali. Si sa però che è nato a Milano nel 1982 e che è nipote di Vittorio Zucconi, uno dei maestri del giornalismo italiano di cui ha seguito le orme. Da sempre appassionato di giornalismo sin da giovanissimo Francesco seguiva il nonno in redazione e a 16 anni aveva già vinto il suo primo premio letterario con il racconto Matrioska.

Dopo il diploma è arrivata la laurea in discipline economiche e sociali all’Università Luigi Bocconi e quindi una specializzazione in Germania e successivamente alla Wharton School of Economics di Filadelfia. Accanto al giornalismo, le discipline economiche rimangono la sua grande passione tanto da dichiarare che avrebbe lavorato in banca se non avesse fatto il giornalista.