L’affascinante attore di Hollywood sta vivendo una situazione familiare molto difficile ed è così che George Clooney ha raccontato il dramma di suo figlio, confessando la sua malattia.

George Clooney è da sempre l’attore di Hollywood che è entrato nella costellazione degli uomini più belli del mondo: per la sua bellezza e il suo fascino non c’è donna che non sarebbe rapita dall’uomo. Non solo ma Clooney, con un amplia carriera alle spalle, ha dimostrato anche di essere uno dei migliori attori presenti sul panorama internazionale. Ogni suo lavoro si è rivelato un vero successo.

George Clooney, però, è anche un padre d in quanto tale vive come tutti i padri del mondo tra apprensioni e preoccupazioni. E’ così che Clooney, ex compagno di Melissa Satta, legati anni fa da un lungo fidanzamento, ha deciso di svelare il dramma della malattia del figlio. Cosa succede nella vita privata del più importante attore di Hollywood?

George Clooney racconta il dramma della malattia del figlio

Il più bell’attore del mondo, nonché anche il più bravo, decide di allontanarsi per un attimo alla vita fatta i set cinematografici, red carpet e bagni di folla per dare spazio al suo ruolo di papà.

E’ in questo modo che George Clooney mostra la parte più intima della sua vita privata e la condivide con tutti i suoi fan e lo fa attraverso il racconto del dramma della malattia del figlio. Di cosa si tratta?

Clooney ha spiegato in un’intervista rilasciata all’ Observer, come suo figlio Alexander soffre di asma, una malattia respiratoria che lo ha messo subito in allarme rispetto alla propagazione del nuovo coronavirus. Essendo il Covid-19 un virus che compromette le vie respiratorie, i genitori del piccolo Alexander hanno deciso di tutelare la sua salute, cercando di proteggerlo al massimo.

Papà Clooney ha confessato come quest’anno pandemico sia stato un “anno pazzo” per tutti noi ma ammettendo, in tutta sincerità, di essere molto fortunato rispetto a tanti milioni di persone perché ha una casa enorme, una carriera di successi alle spalle.

Sempre nell’intervista, George Clooney, pur consapevole che tante persone hanno case molto piccole e per loro il lock down si rivela più sofferente, invita comunque tutti a restare il più possibile a casa per evitare qualsiasi forma di propagazione del virus.

George Clooney e il suo difficile 2020

L’anno passato è stato difficile anche per l’attore hollywoodiano, in primis per la paura del Covid-19 e l’apprensione per la salute di suo figlio.

Nonostante tutto, però, nel suo difficile 2020 Clooney non ha smesso di lavorare ma ha portato avanti il suo progetto da regista con The Midnight Sky. Infatti le riprese del film sono iniziate nel 2019 in Finlandia e sono terminate proprio nel 2020.

A causa del Covid-19, però, l’uscita nelle sale cinematografiche è slittata così la visione del primo trailer è uscito solo lo scorso 26 ottobre. Intanto tutti i mesi successivi hanno visto il bellissimo attore Clooney al lavoro per la sponsorizzazione del suo ultimo progetto. Insomma un anno difficile di pandemia che, nonostante tutto, non ha fermato lavorativamente George Clooney.