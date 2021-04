Temptation Island, una coppia di Amici pronta a partecipare: di chi si tratta?

Con l’arrivo della bella stagione si comincia a parlare della prossima edizione di Temptation Island, il programma prodotto da Maria De Filippi che mette alla prova le coppie separate per diverse settimane e alle prese con tentatori e tentatrici.

Tra i papabili nomi delle coppie di quest’anno spunta un duo sentimentale nato quest’anno ad Amici, il talent di Maria De Filippi che mette in mostra le capacità artistiche di ragazzi impegnati in ballo e canto.

Le registrazioni cominceranno a giugno e c’è già molta attesa rispetto alla messa in onda del programma prevista su Canale 5 tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

Temptation Island 2021: i primi nomi del cast

Si stanno valutando le diverse coppie che prenderanno parte al programma: anche quest’anno al vaglio della redazione ci sono amori nati sotto l’occhio delle telecamere, come quello sbocciato tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli all’interno della casa del Grande Fratello Vip. I fan del programma sanno bene che tra le tante coppie sconosciute ci sono anche personaggi che hanno già partecipato ad altre trasmissioni della De Filippi. Fino a questo momento, però, non era mai successo di avere coppie formatesi ad Amici.

In passato era stato Uomini e Donne a fornire materiale per la trasmissione estiva: negli anni al programma hanno partecipato coppie che si sono formate nel dating show pomeridiano, come Ida e Riccardo (2018), Ludovica Valli e Fabio Ferrara (2016), Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia (2015), Cristian Gallella e Tara Gabrieletto e Manfredi Ferlicchia e Giorgia Lucini (2014). Tutte scoppiate, ad eccezione di Teresa e Salvatore che si sono riavvicinati dopo un periodo di crisi che ha messo in discussione il loro matrimonio, arrivato proprio dopo la partecipazione al programma delle tentazioni.

Deddy e Rosa pronti a mettere alla prova il loro amore

Amici è sempre stato un programma dedito al talento e non propriamente ai sentimenti: sarà stato per questo che, negli anni, non si è dato molto spazio alla formazione delle coppie. Quest’anno, invece, a causa del Covid-19, i ragazzi sono stati in casetta per più tempo e hanno vissuto fianco a fianco: inevitabile che scoccasse la scintilla tra alcuni di loro. Questo è quello che è accaduto alla ballerina Rosa Di Grazia e al cantante Deddy (Dennis Rizzi all’anagrafe) che si sono fidanzati proprio sotto gli occhi di Maria De Filippi.

Gli appassionati del programma hanno già avuto modo di saggiare la gelosia della bella Rosa, ingrediente fondamentale per una coppia che assicuri il successo di Temptation Island: nella trasmissione, che mette alla prova la fedeltà degli innamorati, ad essere più seguite sono proprio le coppie che mostrano una maggiore gelosia. Rosa e Deddy sarebbero i candidati ideali per la prossima edizione e, naturalmente, chi li ha seguiti ad Amici si aspetta scintille assolute: non resta che scoprire quali saranno i concorrenti della stagione 2021 di questo programma capace di tenere incollati i telespettatori al piccolo schermo.