Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 21 aprile: Gemma Galgani chiuderà con Aldo?

La puntata di oggi 21 aprile di Uomini e Donne, sarà senza dubbio ricca di colpi di scena, a cominciare da Gemma Galgani, che con le sue vicende sentimentali terrà i fan attaccati al piccolo schermo. Cerchiamo di capirci qualcosa in più

Chi conquisterà Gemma?

I fan di Uomini e Donne attendono la nuova puntata di oggi, che come sempre andrà in onda alle 14.45 su Canale 5. Gemma Galgani, nonostante non ci siano anticipazioni ufficiali, ritornerà molto probabilmente al centro dell’ attenzione, dopo la sfilata di ieri. Come sanno i telespettatori la dama torinese ha sfoggiato un look stile Madonna in “Like a virgin” suscitando i commenti dei protagonisti in studio.

Non si sa con certezza, ma all’appuntamento di oggi con il programma di Maria De Filippi, si potrebbe assistere ad uno spazio dedicato alla Galgani, la quale non mancherà di raccontare le sue peripezie di cuore. Gemma durante la puntata andata in onda ieri, ha confermato di voler uscire con Roberto, il signore pugliese arrivato solo per lei. Tuttavia non è l’unico cavaliere che sta interessando la 71enne: c’è infatti anche Aldo. A questo punto la domanda è d’obbligo. Cosa deciderà di fare la dama? Conoscerli entrambi o di chiudere definitivamente con uno dei due?

Massimiliano al centro dello studio con Eugenia

Alta attenzione c’è anche sul trono classico. Massimiliano Mollicone infatti potrebbe essere vicino alla scelta ed è proprio da lui che potrebbe prendere il via la puntata di oggi di Uomini e Donne. Il giovane infatti, potrebbe trovarsi di nuovo davanti ad Eugenia e fare con lei un faccia a faccia dopo le vicende accadute negli scorsi giorni.

La corteggiatrice di Trento infatti, ha deciso di lasciare il programma dopo aver assistito al bacio tra Vanessa e Massimiliano e dopo aver avuto la conferma da parte del tronista, di non essere una delle sue preferite, almeno da punto di vista esteriore. La giovane a quel punto ha preferito andarsene ma con molto dispiacere di Massimiliano che invece ha fatto sapere di voler parlare con lei in esterna. Cosa accadrà oggi? Massimiliano andrà al centro dello studio con Eugenia per chiarire le cose?

Il Trono Classico continua a dare emozioni anche grazie a Giacomo Czerny e Samantha Curcio. Il primo sembra preso molto da Martina con la quale ha fatto un’esterna importante. Ma c’è anche Carolina a suscitare molto interesse da parte del tronista. Per questo motivo Martina è molto insicura sui sentimenti di lui e ha dichiarato di essere convita che sia Carolina la possibile scelta. Per darle conforto e rassicurazione, Maria De Filippi le svela un retroscena: “So che Giacomo avrebbe voluto baciarti, ma non l’ha fatto perchè aveva mal di testa”, fa sapere la conduttrice. Quali saranno le ultime novità?