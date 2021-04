Regina Elisabetta tradita dalla figlia Anna, la rivelazione: “Lei usa una…”

In questi giorni i riflettori sono puntati soprattutto sulla Regina Elisabetta che sta vivendo il dolore per la scomparsa del marito Filippo ma il pilastro della Royal Family non ha mai smesso di ricevere duri colpi, così come la rivelazione del tradimento della figlia Anna.

Oggi, 21 aprile 2021, la Regina Elisabetta compie 95 anni. E’ un compleanno molto particolare e soprattutto triste per la regina che si trova sola, dopo la morte dell’amato marito, in un periodo storico difficile a livello sanitario. Così Elisabetta II ha cancellato tutti gli eventi e non ci sarà nessuna celebrazione, tanto che lo stesso Sun parla del “compleanno più triste della storia della sovrana”.

Intanto, in questo continuo incassare duri colpi da parte della Regina, così come qualche mese fa ha fatto per la scottante intervista rilasciata da suo nipote Henry e sua moglie Meghan che hanno attaccato il Palazzo reale, spunta una nuova rivelazione secondo cui la regina Elisabetta II è stata tradita dalla figlia Anna. Cos’è successo?

La regina Elisabetta tradita dalla figlia Anna

La Royal Family è da sempre oggetto di interesse degli inglesi e non solo e così le vicende familiari dei reali britannici sono spesso oggetto di gossip e pettegolezzi. Questa volta torna alla ribalta un duro colpo incassato dal pilastro della famiglia, la regina Elisabetta II che, a quanto pare, è stata tradita dalla figlia, la principessa Anna.

La rivelazione è stata fatta, tempo fa, dalla principessa Anna che ha dichiarato come sua madre, la Regina, durante le cerimonie ufficiali: “Usa una mano finta per i suoi classici saluti pubblici“.

La versione della principessa, è stata confermata anche dal biografo della Regina che ha arricchito il racconto con alcuni dettagli di questa “arma segreta”: sarebbe un marchingegno di legno formato da una mano finta montata su un bastone, che viene avvolta con un guanto identico a quello che la sovrana indossa davvero quel giorno.

A quanto pare la mano finta che la Regina utilizza negli eventi pubblici sarebbe proprio un regalo della figlia Anna e anche i ‘saluti sono finti’ perché per far ruotare l’aggeggio in questione, basta sollevare una leva che ne permette i movimenti.

Durante la confessione fatta dalla principessa Anna sembra proprio che Elisabetta II abbia gradito tantissimo il regalo: “All’inizio temevamo fosse un regalo un po’ sfacciato da fare” ammettendo come sua Maestà era elettrizzata di fronte al regalo della mano finta.

Perché, allora, Anna avrebbe tradito sua madre Elisabetta?

La Regina Elisabetta non gradisce la rivelazione

Insomma il retroscena riguardo al regalo della mano finta da utilizzare per gli eventi pubblici non è passato inosservato dai tabloid inglesi e internazionali e la rivelazione ha suscitato non poco scalpore nella popolazione.

A quanto pare, però, quanto dichiarato dalla principessa reale Anna non ha reso per felice affatto la regina Elisabetta che, a questo punto, si è sentita “tradita” dalla figlia.

LEGGI ANCHE : Regina Elisabetta II, commosso omaggio alle vittime del Covid

LEGGI ANCHE : Funerale Principe Filippo: Il significato nascosto della spilla indossata dalla Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta II si è sempre distinta per riservatezza, soprattutto su vicende private legate alle questioni familiari, e non apprezza per nulla scivoloni di questo genere che diventano, invece, pasto ghiotto per il gossip.