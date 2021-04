La Fuggitiva, Vittoria Puccini vittima di un incidente sul set: cosa è successo

Vittoria Puccini è l’interprete della fiction Rai “La Fuggitiva”: nei panni della protagonista Arianna, l’attrice è stata scelta per un thriller tutto al femminile svelando che, durante le riprese, è stata vittima di un incidente.

Classe 1981, Vittoria Puccini è una delle attrici italiane più apprezzate degli ultimi tempi. Interprete di film e serie televisive, la fiorentina è tornata sul piccolo schermo con “La Fuggitiva”, thriller tutto al femminile che racconta la storia di Arianna (Vittoria Puccini), donna in fuga e mamma che lotta per se stessa e per suo figlio.

Per questa serie televisiva, giunta alla terza puntata, prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia e diretta da Carlo Carlei, la Puccini ha dovuto imparare a maneggiare le armi a salve. Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, quindi, ha raccontato quanto sia stato complicato all’inizio lavorare con delle pistole e come sia stata vittima di un incidente nel corso delle riprese della serie tv.

Vittoria Puccini, incidente sul set

La serie tv “La Fuggitiva” è caratterizzata da tantissime scene di azione con protagonista Vittoria Puccini che, come confessato al settimanale di cronaca rosa, si è vista costretta ad imparare ad utilizzare le pistole a salve.

Una condizione non troppo facile per l’attrice che, fino a questo momento, non aveva mai avuto a che fare con le armi.

“Ho girato molte scene d’azione. Ho anche imparato ad usare la pistola: non mi era mai capitato in tanti anni di carriera – ha raccontato – . Sui set si usano pistole a salve: il bossolo esce di lato e dalla canna non esce la pallottola”.

“Sono pesanti, difficili da maneggiare. La prima volta che ho sparato mi sono spaventata per via del rumore tremendo”, ha aggiunto lei.

E, proprio nel corso di una di queste riprese, Vittoria Puccini è stata vittima di un incidente.

“Abbiamo girato così tante scene d’azione che alla fine mi sono fatta male – ha svelato l’attrice – . In una scena, in cui mi proteggevo dietro un’auto in fiamme, dovevo uscire allo scoperto correndo e sparando: abbiamo ripetuto la scena più volte finché ho perso l’equilibrio e sono caduta”.

La caduta, quindi, ha causato una serie di ferite alla Puccini. “Mi sono rialzata piena di sangue: mi ero fatta male a una mano e un ginocchio, erano pieni di sassolini e schegge. Capita, pazienza”, ha concluso lei.

La Fuggitiva, tutti gli imprevisti della serie tv

L’incidente di cui è stata vittima Vittoria Puccini sul set de “La Fuggitiva” non è stato sicuramente l’unico imprevisto della serie tv.

Le riprese della co-produzione firmata da Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica erano iniziate nel dicembre del 2019 ma a marzo 2020, a causa della pandemia, tutto si è bloccato.

Gli attori e tutti i lavoratori impiegati per la realizzazione de La Fuggitiva, sono riusciti a tornare sul set solo a luglio scorso portando così a termine i lavori per la serie tv.