Amici, la Celentano scatenata: preso di mira il ballerino Samuele

Ultima vittima della maestra Alessandra Celentano nella scuola di Amici di Maria De Filippi è il ballerino Samuele Barbetta. La maestra, sin dall’inizio della fase serale del programma, ha preso di mira alcuni ballerini lanciando loro dei guanti di sfida che non sempre sono stati accolti. In modo particolare, le due vittime sono state principalmente Rosa Di Grazia e Martina Miliddi della squadra di Lorella Cuccarini e Arisa. Ora che anche la Miliddi è stata eliminata, la maestra volge le sue attenzioni al ballerino di Veronica Peparini, Samuele Barbetta. Scopriamo nel dettaglio cosa ha detto la maestra.

Il guanto di sfida

Nonostante la maestra Alessandra Celentano sia rimasta con una sola ballerina nel suo team, Serena Marchese, vuol fare in tutti i modi di esaltare le sue capacità e potenzialità. Per tale ragione nella puntata di lunedì del day time trasmessa su Canale 5, la maestra ha lanciato un guanto di sfida a Samuele Barbetta, ballerino di Veronica Peparini. Il motivo di tale scelta sarebbe da ricondurre al fatto che secondo Alessandra, Samuele nonostante sia bravissimo nel suo, potrebbe essere poco versatile e soprattutto meno all’altezza rispetto alla sua allieva. Ecco il motivo per cui ha deciso di proporre questa sfida. Nel frattempo, Samuele non si è perso d’animo. Ha subito chiesto all’amico Alessandro Cavallo alcune delucidazioni in merito ad alcuni salti e passi da dover fare in maniera corretta.

Leggi anche -> Martina eliminata: gelo con Aka7even | Tutta colpa di De Martino, forse

Comparazione di versatilità

Questo serale di Amici di Maria De Filippi sarà sicuramente ricordato anche per tutti i guanti di sfida lanciati dalla maestra Alessandra Celentano. C’è da dire che, ad onor del vero, tutte le mire della maestra hanno poi portato all’eliminazione del ballerino prescelto. Così come è stato possibile vedere su Canale 5, la prossima vittima della maestra sarebbe Samuele Barbetta e la sua, a detta della maestra, poca versatilità negli altri stili di danza.

Come ben sappiamo, per far sì che la sfida possa essere accettata, Samuele e la sua maestra Veronica Peparini devono di comune accordo accettare o rifiutare tale guanto. Proprio la maestra, oltre a Samuele, può contare ancora sul talento dell’altra ballerina Giulia Stabile. Quest’ultima, per ben cinque puntate consecutive, è la detentrice del Premio TIM dato dal pubblico in studio in seguito alle esibizioni.

Amici e il premio a Sangiovanni

Nell’ultima puntata del day time di Amici di Maria De Filippi non c’è spazio solo per Samuele Barbetta e per il guanto di sfida che la maestra Alessandra Celentano gli avrebbe lanciato.

Leggi anche -> Amici, Stefano De Martino canta un brano napoletano: il retroscena pubblicato da Stash

Infatti, i telespettatori hanno avuto modo anche di assistere alla premiazione di Sangiovanni. Il ragazzo, infatti, si è ritrovato ad essere osannato e premiato in quanto la sua Lady è diventata un disco di platino grazie alle vendite e al successo che continua a riscuotere in tutti questi mesi.