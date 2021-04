Cristèl Carrisi, capelli corti e biondo platino: la conduttrice come non l’avete mai vista

Cristèl Carrisi, conduttrice e stilista di successo, ha stupito i suoi followers con uno scatto in cui mostra un look totalmente diverso.

Cristèl Carrisi, figlia della coppia Al Bano e Romina Power, negli anni ha costruito una propria carriera nel mondo dello spettacolo riuscendo a separare il proprio nome da quello dei genitori.

L’attività su Instagram

Oltre ad essere molto presente sul piccolo schermo Cristèl è anche molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove conta più di 100 mila followers. Sulla piattaforma Carrisi ama tenersi in contatto con i propri fan e tenerli aggiornati su alcuni aspetti della vita privata ma anche su dettagli del suo lavoro. Inoltre dagli scatti pubblicati è evidente la passione di Cristèl per i viaggi.

Il look di Cirstèl

I fan sono molto legati a Cristèl e ai suoi lavori, tanto da aver creato anche una fanpage ufficiale in cui condividono alcune delle foto pubblicate dalla stessa conduttrice. Recentemente, su questo account è stato postato uno scatto della donna con un look totalmente rinnovato. In particolare si tratta di un primo piano in cui Carrisi ha abbandonato la lunga chioma bionda, preferendo i capelli corti e un biondo platino. La foto ha stupito i follower di Cristèl che fin da subito hanno apprezzato questo cambiamento nel suo stile, sottolineando la sua bellezza ed eleganza.

LEGGI ANCHE—>Cristel Carrisi, le parole su mamma Romina che non ti aspetti: “Ditele che…”

La pausa di Cristèl dai social

Nonostante in questi anni Cristèl sia stata molto attiva sui social network, nell’ultimo anno ha ritenuto necessario prendersi una pausa dall’online. Infatti nel mese di maggio del 2020 ha condiviso un ultimo scatto sul suo profilo ufficiale, raccontando ai suoi fan questa scelta dovuta alla volontà di dedicare più tempo a se stessa volto ad arricchirsi. La donna ha definito questo momento come una pausa dal giudicare gli altri e vivere momenti d’ansia provocati dalla necessità di essere sempre presenti sulle piattaforme e dover creare contenuti a tutti i costi.