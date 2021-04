Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di giovedì 22 aprile: il pericoloso triangolo amoroso

Il Paradiso delle Signore è un fiction di Rai Uno che sta riscuotendo un grande successo nel pubblico italiano. Nella puntata di oggi, giovedì 22 aprile, non mancheranno dei colpi di scena. Negli ultimi appuntamenti, infatti, non sono mancati attimi di agitazione soprattutto per la querelle sorta all’interno del circolo tra Cosimo e Umberto in seguito all’assassinio di Achille. Ciò che desta maggiore preoccupazione, però, è anche l’ormai rapporto sgretolato che vi è tra Vittorio e Marta. Scopriamo tutto quello che accadrà nella puntata odierna.

Un triangolo pericoloso

Le vicende dei personaggi della fiction Il Paradiso delle Signore non fanno altro che catturare l’attenzione dei telespettatori. Il merito è sia della bravura del formidabile cast che dei produttori che sanno sempre come essere impeccabili. In questa settimana Irene si è sentita in colpa con Maria perché non le ha detto nulla del bacio che ha dato a Rocco. Non è chiaro quali siano i sentimenti di Irene per Rocco. Il giovane si decide una volta per tutte a invitarla a cena, ma Irene rifiuta perché sa che Maria è innamorata di lui. Armando ha dei sospetti su Giuseppe perché crede che sia lui la persona che sta danneggiando il negozio. Infine Marta crede che non potrà dare dei bambini al marito Vittorio. Questo è un piccolo sunto di ciò che assisterà il pubblico nella puntata odierna.

La verità omessa

Nella nuova puntata di giovedì 22 aprile de Il Paradiso delle Signore, Rocco insiste con Irene, la quale non corrisponde e nasconde la verità a Maria. Armando e Gloria scopriranno chi sta danneggiando in negozio.

Umberto ha modo di parlare con Dante e gli chiederà un favore. Marta è tormentata da tanti pensieri, così cerca di distrarsi trascorrendo del tempo con il padre. Infine Beatrice ha modo di confrontarsi con Vittorio sul futuro di Pietro. Sono tante, quindi, le verità nascoste che continuano a tenere banco tra i protagonisti della fiction Rai. In particolare, però, al di là del triangolo amoroso che ormai si sarebbe creato tra Irene, Maria e Rocco, è lecito capire meglio anche un’altra situazione. Infatti, i fan, potranno saperne di più sul rapporto tra Vittorio e Marta.

Il Paradiso delle Signore e il confronto acceso tra Vittorio e Marta

Nella puntata di giovedì 22 aprile de Il Paradiso delle Signore, invece, Giuseppe non riuscirà a pagare il debito a Salvo. Per questo motivo i loro rapporti peggioreranno a vista d’occhio e i telespettatori ne vedranno le reazioni.

Vittorio e Marta hanno modo di incontrarsi al Paradiso, dunque cercano di arrivare a un compromesso. Tuttavia andranno via dal negozio senza avere risolto nulla. La loro crisi, quindi, è ancora in corso. I telespettatori sperano che possano risolvere i loro problemi, dal momento che credono nel loro amore.