Beautiful, anticipazioni di giovedì 22 aprile: Liam si dichiara a Steffy

Nella nuova puntata odierna di Beautiful, i fan, avranno finalmente modo di scoprire molti altarini riguardanti i Forrester e gli Spencer. In modo particolare, il bacio tra Steffy e Liam, ha scatenato l’ira funesta di Brooke che è arrivata a forti conclusioni. In primis sostiene che la Forrester sia uguale a suo fratello Thomas nella perfidia e nel modus operandi. Come se non bastasse, la prima donna della soap americana si è scagliata anche contro suo genero. Proprio quest’ultimo, però, si renderà protagonista di una dichiarazione del tutto insolita e fuorviante. Scopriamo tutto quello che accadrà nei dettagli.

La paura della verità

I tantissimi fan appassionati di Beautiful sono in apprensione per la nuova puntata della soap americana per oggi giovedì 22 aprile. Infatti, dopo le solenni bastonature di Brooke ai danni di Liam e Steffy, i due ragazzi sono arrivati a delle conclusioni diverse. Come se non bastasse, il bacio architettato e voluto a tavolino da Thomas, tra i due, ha scatenato reazioni opposte nei due protagonisti. Steffy è terribilmente dispiaciuta, in quanto è emersa in lei la paura di aver commesso un errore grossolano solo per aver compiaciuto le strategie malefiche del fratello. Per tale ragione vorrebbe raccontare tutta la verità a Liam, anche se ciò potrebbe costarle davvero molto caro. Thomas, però, la ferma e la costringe a perdere l’iniziativa soprattutto facendole notare altri risvolti della vicenda.

La dichiarazione di Liam

Le emozioni per gli appassionati di Beautiful saranno tantissime nel nuovo appuntamento di giovedì 22 aprile. Infatti, così come sarà lecito scoprire, Liam si dichiarerà inaspettatamente a Steffy. Il ragazzo, infatti, dopo il bacio, le dirà di essere comunque felice di star con lei e con la loro piccola Kelly. Nonostante questo, però, la sorella del perfido Thomas sa di portare dentro un fardello di menzogne davvero elevato. E’ combattuta tra la verità che vorrebbe tirar fuori e la magica situazione che si sta ricreando nonostante sarebbe da considerare come la seconda scelta dopo Hope.

Questi continui fardelli sembrerebbero occupare la mente della cara Forrester che si ritrova ad essere sotto accusa soprattutto dopo le pesanti illazioni e offese pervenute da Brooke. La paura più grande della mamma di Kelly è proprio quella di poter raccontare tutta la verità e rischiare di perdere per sempre il suo Liam. Il dazio da pagare è davvero elevato per una situazione che sembrerebbe essere stata architettata ad hoc per consentire a Thomas di poter riconquistare la tanto amata e desiderata Hope.

Beautiful e i piani di Thomas

I fan di Beautiful ormai sono ben forgiati dinanzi alle tecniche machiavelliche del caro Thomas Forrester. Proprio quest’ultimo, in tempi non sospetti, ha messo su una serie di pantomime per cercare di riconquistare Hope e toglierla finalmente dal cuore del compagno Liam.

Le sue continue influenze ed insistenze, anche su Quinn, sembrerebbero portare avanti anche una battaglia sempre più serrata contro Brooke, compagna di suo padre Ridge.