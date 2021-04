Beautiful, che fine ha fatto Felicia Forrester? L’attrice è irriconoscibile

Chi di voi non ha mai visto una puntata di Beautiful? La soap opera americana da anni è sulla cresta dell’onda in Italia e tanti sono i personaggi rimasti immemori nella nostra mente. Tra questi, ricordate Felicia Forrester, figlia di Eric e Stephanie? Eccola oggi, irriconoscibile.

Gli appassionati della famosissima soap opera americana Beautiful, che va in onda, tutti i giorni, in Italia ed è sulla cresta del successo da sempre, non potranno non ricordare il personaggio di Felicia Forrester.

La bellissima moretta dai capelli corti e gli occhi di ghiaccio è stato uno dei personaggi più amati di Beautiful: figlia di Eric Forrester e Stephanie, sorella di Thorne, Kristen e sorellastra di Ridge. Tutti ricorderanno Felicia, chiamata affettuosamente come Fify, come la pecora nera della nota famiglia di stilisti di Los Angeles perché rivoluzionaria e anti conformista.

Sicuramente il pubblico televisivo si era legato emotivamente al personaggio di Felicia Forrester, uscita poi dal cast nel 2014, per fare poi una piccola ricomparsa nel 2016. A dare il volto alla giovane Forrester è stata la talentuosa attrice Lesli Kay. Siete curiosi di vedere com’è oggi la Kay?

Da Beautiful la ‘pecora nera’ Felicia Forrester, oggi irriconoscibile

Sicuramente negli anni si cambia, anche se la bellezza della talentuosa attrice che ha prestato il volto al personaggio di Felicia Forrester, porta con sé un fascino che non subisce i segni del tempo.

Nonostante tutto Lesli Kay è irriconoscibile rispetto agli anni in cui era sul set di Beautiful: oggi l’attrice ha una bellezza più matura ed ha modificato anche il suo look, con dei lunghi capelli neri color corvino. Lo sguardo, intenso e sensuale, resta lo stesso: i suoi occhi color ghiaccio balzano all’attenzione, così come accadeva quando era Felicia Forrester.

Oggi Lesli Kay, meglio conosciuta come Felicia, la pecora nera della famiglia Forrester, ha 56 anni ed un corpo mozzafiato ed alle spalle ha una lunga carriera fatta di tanti riconoscimenti e successi. Nel 2001 ha ricevuto un Emmy Award per la sua magistrale interpretazione di Molly Conlan McKinnon in As the World Turns.

Perché Felicia Forrester lasciò Beautiful?

La bellissima attrice Lesli entrò a far parte del cast di attori di Beautiful nel 2004, interpretando il ruolo di Felicia Forrester. La figlia di Eric e Stephanie si era fatta riconoscere per il suo temperamento ribelle, tanto che ancora oggi il pubblico italiano la ricorda, nonostante sia uscita di scena nel 2014.

Felicia Forrester nella soap opera portò non pochi problemi alla sua famiglia, fino a quando, dopo l’incontro passionale con un uomo, si trasferisce in Europa. Torna in America dalla sua famiglia, per prendere parte al matrimonio di Brooke e Ridge . Si innamora di Nick, per poi tornare in Europa.

La sua uscita di scena è stata graduale: i produttori hanno reso Felicia Forrester un personaggio sempre più marginale per poi lasciare il set perché il suo personaggio si ammalò di cancro. Per interpretare quel ruolo, l’attrice ha dovuto rasare i capelli e in quell’occasione ha donato la sua chioma all’ associazione Locks of Love che, fornisce parrucche ai minori malati di cancro.