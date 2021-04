Beautiful, anticipazioni di martedì 20 aprile: la disperazione di Steffy

I telespettatori di Canale 5 sono molto affezionati alle vicende della famiglia Forrester di Beautiful. Per tale ragione è consigliabile non perdere l’appuntamento di martedì 20 aprile per i grandi colpi di scena che riguarderanno i beniamini amatissimi dal pubblico. Scopriamo nel dettaglio tutto ciò che accadrà e soprattutto i risvolti relativi a Steffy e al bacio rubato.

Una storia intrecciata

Nella nuova puntata di Beautiful che andrà in onda martedì 20 aprile, Thomas avrà da ridire negli atteggiamenti di Quinn in quanto avrebbe tentato di ubriacare la matrigna Brooke versando della vodka nel succo di frutta. Per Thomas, è stato un grave errore.Il ragazzo non vuole che, agli occhi di suo padre Ridge, la matrigna possa apparire come una povera vittima. Ecco perché, arrivati a questo punto, ha deciso di mediare con la donna e trovare un’altra soluzione che possa anche andare a proteggere le volontà di Shauna.

Steffy al gioco di Thomas

Nel frattempo, però, Liam e Wyatt nella nuova puntata di Beautiful che andrà in onda martedì 20 aprile avranno modo di parlare anche di quello che è accaduto. Steffy ha baciato Liam solo ed esclusivamente per lanciare Hope nuovamente tra le braccia del fratello Thomas. Proprio quest’ultimo, lo si può considerare come l’unico artefice di ciò che sta combinando sua sorella. La ragazza, infatti, purtroppo si ritrova ad essere una marionetta che adopera solo ed esclusivamente ciò che farebbe comodo al fratello. Steffy, infatti, non ha mai nascosto di non provare più nulla per il caro Liam.

La ragazza, però, si trova ad essere completamente mortificata per il fatto accaduto in quanto sarebbe stata soggiogata dal fratello a compiere questa atto solo ed esclusivamente per far sì che la bella Hope possa poi ritornare da lui. Proprio per questo motivo, però, la povera sorella di Thomas, Steffy, troverà al centro di varie polemiche e soprattutto di critiche anche da parte della suocera di Liam, Brooke.

Beautiful e la reazione di Brooke

Nella nuova puntata di Beautiful che andrà in onda martedì 20 aprile, i fan quindi avranno modo di ascoltare anche le parole di Brooke nei confronti di Steffy e dei suoi atteggiamenti equivoci che nascono proprio nei riguardi di suo genero Liam.

La ragazza, infatti, avrà un crollo emotivo dovuto al fatto che si è letteralmente stufata di essere soggiogata dalle volontà del fratello di provare a riconquistare Hope in modo letteralmente sbagliato. Ecco che quindi molti saranno i colpi di scena che scorgeranno dietro l’angolo e soprattutto riguarderanno i principali protagonisti della soap opera americana. Le vicende dei beniamini del pubblico, ormai da tanti anni, fanno sì che tutti stiano lì ad attendere l’ennesimo colpo di scena a cui ormai siamo tutti abituati. Le strategie di Thomas per riconquistare Hope, ad esempio, sono state davvero molteplici e continuano quindi a metter su delle situazioni davvero opprimenti e difficili da gestire.