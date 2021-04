Funerali Principe Filippo: Kate risolverà tutto tra Harry e William? Il linguaggio del corpo è evidente

Si sono svolti da poco i funerali del Principe Filippo, morto a 99 anni il 9 aprile scorso. Tutti i media britannici hanno avuto gli occhi puntati su loro tre: Harry, William e Kate. Pare che a parlare per loro sia stato il linguaggio del corpo. Ecco cosa avrebbero detto

Il linguaggio del corpo

Il principe Filippo è stato salutato per l’ultima volta dal Regno Unito venerdì scorso. Il duca di Edimburgo è morto quasi a 100 anni (avrebbe raggiunto l’età a tre cifre a giugno), dopo aver vissuto per 73 anni al fianco della Regina Elisabetta.

I funerali si sono tenuti in forma privata ma solenne a Windsor, sia a causa delle restrizioni Covid sia per volontà del defunto. Tuttavia quest’occasione è stata rilevante per che segue le vicissitudini di William e Harry, che si sono rivisti dopo tanto tempo. La rigida educazione di casa Windosr, ha insegnato ai due fratelli di essere composti e concentrati sul presente, soprattutto in pubblico, ma i giornali inglesi hanno voluto per forza, leggere tra le righe qualcosa, appellandosi al linguaggio del corpo.

William e Harry si dicono qualcosa, ma nessuno sa cosa

E così che i tabloid britannici si sbizzarriscono anche durante i funerali del principe Filippo. Mantenendo il rispetto e la stima per il defunto, non hanno potuto fare a meno di mettere l’accento su quello che sta interessando maggiormente in questo periodo gli inglesi, ossia l’aria che tira tra le due coppie più chiacchierate della Casa Reale: William e Kate ed Harry e Meghan.

Distanti durante la cerimonia, i figli di Diana durante il corteo funebre non si sono guardati neanche una volta rendendo questa Réunion più fredda che mai. Anche se mentre abbandonano la la Saint George’s Chapel, iniziano a parlare, uno di fianco all’altro. Cosa si saranno detti?

Quello che si sono detti William e Harry rimane un mistero. Ma la stampa di Oltremanica non si arrende e va oltre, chiamando in soccorso gli esperti del linguaggio del corpo. Insomma, a mali estremi, estremi rimedi!

LEGGI ANCHE ———–>Harry è già a Londra con William, faranno pace senza Meghan?

Kate fa da paciere

La stampa inglese cerca di interpretare le emozioni dei due protagonisti ma anche quello di Kate Middleton, la moglie oltre che cognata, tirata in ballo direttamente Meghan Markle l’altra moglie e cognata balzata, più che mai, su tutti i i giornali, dopo la celebre intervista rilasciata a Oprah Winfrey. A quanto pare per i media inglesi la duchessa di Cambridge ha un ruolo importante in questo momento, ed è quello che la vede in prima linea nell’operazione di riavvicinamento tra i figli di Carlo e Diana.

LEGGI ANCHE ———–>Principe Filippo funerali: la regina da sola, Harry e William insieme

Il primo ad evidenziare la speranza di una riconciliazione grazie all’aiuto di Kate è il Sunday Times. Le immagini parlano chiaro. E’ proprio la duchessa che si sposta per permettere ad Harry di mettersi al fianco del marito. Poi fa un passo indietro per permettere ai fratelli di scambiare due parole. Nicholas Witchell, royal correspondent’ della Bbc, studia il linguaggio del corpo ammette che la della Middleton potrebbe essere la mediatrice tra i fratelli. “Kate fa da paciere”, asserisce The Sun.