Carolyn Smith contro Stefano De Martino: “Informati prima di dire inesattezze”

Carolyn Smith attacca Stefano De Martino e fa a tutti una lezione sul charleston.

La ventesima edizione di Amici è ormai sotto sorveglianza di Carolyn Smith. La giurata di Ballando con le Stelle è diventata una spettatrice fissa del talent show di Canale 5 e non perde occasione per commentare con occhio critico le esibizioni del serale, forte della sua esperienza nel mondo della danza. Dopo il sostegno espresso nei confronti della collega Antonella Celentano, che ha definito come “una vera professionista” e, in riferimento al programma, “l’unica che sta difendendo il vero ballo”, adesso si è scagliata contro Stefano De Martino.

Il guanto di sfida per Martina

Giudice sicuramente con più esperienza nel ballo rispetto a Stash ed Emanuele Filiberto, Stefano De Martino quest’anno si trova a dover fronteggiare la temibile Maestra Celentano nei giudizi che riguardano gli allievi della scuola di Amici. A rendere ancora più difficoltoso questo compito, adesso, è Carolyn Smith: anche lei giudice ed esperta di latino americano. Questa volta al centro del dibattito è il guanto di sfida che Alessandra Celentano ha lanciato contro la concorrente Martina.

La coreografia di charleston

Il guanto di sfida lanciato nell’ultima puntata contro Martina riguardava una coreografia di charleston al cui interno erano elementi di danza classica. Consapevole delle difficoltà dell’allieva, Alessandra Celentano aveva già previsto la possibilità che gli elementi di classico venissero modificati, così da consentire alla concorrente di svolgere il pezzo. Tuttavia, Lorella Cuccarini ha deciso di non accettare la sfida e ha contestato il guanto, ritenuto in ogni caso non equo.

Le parole di Stefano De Martino

A decidere se rendere valido o nullo il guanto di sfida sul charleston sono stati quindi i giudici. Tra questi, Stefano De Martino ha difeso Lorella Cuccarini e la sua allieva Martina, confermando che la coreografia, così costruita, sarebbe stata impossibile da eseguire anche per un ballerino professionista di latino americano.

Il commento di Carolyn Smith

Il commento di Stefano De Martino non è andato giù a Carolyn Smith che si è precipitata su Instagram per bacchettare il giudice di Maria De Filippi:

“Mi dispiace ma non posso stare zitta. Non parlo dell’esibizione, ma delle dichiarazioni fatte in studio. Caro Stefano… Perché dici che nessun ballerino può fare il charleston? Distante dalla verità!”

“Non sottovalutare il mondo del latino americano”

La giurata di Ballando con le Stella ha proseguito raccontando un po’ la storia del charleston e ha scritto che la coreografia proposta dalla Celentano secondo lei si poteva modificare. In più, in risposta alla Cuccarini che aveva sottolineato che la coreografia poi ballata da Alessandro fosse “femminile”, ha aggiunto che il charleston lo ballano uomini e donne. Nel commento, Carolyn Smith ha attaccato ancora Stefano De Martino: “Gentilmente informati prima di dire inesattezze. Non sottovalutare il mondo del latino americano”.

Insomma, Carolyn Smith ha preso piuttosto a cuore la questione e dall’inizio del serale ad oggi non ha perso occasione per difendere il buon nome del ballo. E sicuramente continuerà a farlo anche adesso che Martina non è più nella scuola di Amici.