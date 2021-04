Paola Barale ad Avanti un altro pure di sera: Paolo Bonolis messo a KO

Paola Barale approda ad “Avanti un altro..Pure di Sera!” spiazzando tutti con una gag esilarante, introducendo una ventata di allegria al gioco televisivo a premi più irriverente e spiritoso della televisione italiana. Ecco cosa è successo

Convocata dalla moglie di Paolo Bonolis

Il quiz della diretta di domenica sera di Canale 5, di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, continua a divertire il pubblico con siparietti allegri e memorabili. La seconda puntata di Avanti un altro..pure di sera! andata in onda ieri 18 aprile, ha portato in scena anche Paola Barale, la quale è riuscita ad entrare meravigliosamente nel format con una gang molto divertente.

La showgirl di Fossano, ha messo in pratica la sua verve creativa lasciando di stucco i conduttori, i quali sono stati coinvolti in un siparietto molto spiritoso. “Sono stata convocata non da te e te”, ha subito chiarito Paola appena ha messo piede in studio, rivolgendosi a Laurenti e a Bonolis. E riferendosi a quest’ultimo ha aggiunto: “Mi ha invitato tua moglie”.

Paola Barale ad “Avanti un altro..pure di sera!”

Paola Barale a questo punto ha iniziato la sua “missione” basata sul modo di vestire del presentatore romano: “Sonia, tua moglie, mi dice che tu ti vesti con la colla, cioè ti metti la colla addosso e ti appiccichi i primi vestiti che trovi nell’armadio”. Laurenti che credeva di essere risparmiato è stato invece tirato in ballo, con aria ironicamente minacciosa dalla 53enne, ex storica valletta di Mike Bongiorno: “Pure tu Luca, da Buona domenica sempre uguale sei rimasto”.

Le cose cominciano a diventare interessanti quando la Barale ha fatto introdurre in studio un separé. I due conduttori sono stati dunque invitati a raggiungerlo e a piazzarsi oltre ad esso, per iniziare quello che è subito sembrato fosse uno spogliarello. Bonolis che ha sempre la battuta pronta per “stendere” l’ospite che ha di fronte, non è riuscito in questo caso a controbattere, appartandosi con il suo amico e collega per indossare gli abiti portati dalla Barale.

LEGGI ANCHE ———–>Paola Barale l’amore per una donna | La verità a Serena Bortone

Missione compiuta

In brevissimo tempo Luca Laurenti e Paolo Bonolis hanno indossato gli abiti, a dir poco stravaganti. Si sono mostrati al pubblico rassegnati: “Questa è la modernità, a Milano ci si veste così”, ha scherzato Paola. “Vado a vedere l’Inter a San Siro conciato in questo modo?”, ha chiesto con ironia un disorientato Bonolis.

LEGGI ANCHE ———–>Paola Barale sceglie il look aggressivo: maglia a rete e reggiseno a vista FOTO

Ovviamente Paola Barale ha voluto dare il colpo finale, pretendendo che i due presentatori sfilassero come due modelli sulla passerella. Non sono mancate le risate del pubblico e l’ilarità si è espansa ovunque. La show girl dunque ha portato a termine con successo la sua missione e alla fine Paolo Bonolis nel congedarla non ha potuto fare a meno di ringraziarla: “Grazie di essere venuta, non tornare tesoro”.