Rocio Morales, in intimo di seta bianca e capelli raccolti: meravigliosa

Rocio Morales incanta tutti con uno scatto condiviso su Instagram: bellissima come sempre, la compagna di Raoul Bova si mostra appena sveglia, senza trucco, in acqua e sapone.

La bellezza semplice, che piace tanto di Rocio Morales

Attrice di cinema e teatro Rocio Morales si è fatta subito amare dal pubblico italiano e non solo perchè è la compagna di Raoul Bova e la madre delle sue bambine di 2 e 5 anni, ma anche perchè lei è spontanea, genuina e bellissima.

Queste sue caratteristiche trapelano anche dai suoi account social, dove ama pubblicare foto e video che raccontano della sua meravigliosa famiglia e della sua bellezza mediterranea, senza però sfociare nell’ossessione di esserci sempre, di condividere convulsivamente tutto. “Lo uso con piacere, ma non in maniera maniacale, nel senso che prima di essere su Instagram ci tengo a vivere la mia vita, i social arrivano sempre dopo per me. Mi piace perché mi offre la possibilità di avvicinarmi alle persone, a volte anche di essere utile agli altri.” Ha fatto sapere attraverso un’intervista rilasciata ad Elle.

Lo scatto meraviglioso

Una delle foto che più ha colpito i fan di Rocio Morales è quella che la ritrae in primo piano, senza trucco e con un sorriso che le illumina il viso. La Morales nello scatto in questione ha una morbida treccia che le scivola sulle spalle, scoperte da una parte, dalla camicia leggermente abbassata.

Un’immagine che ha fatto innamorare moltissimi utenti che non hanno perso tempo ad invadere la sua bacheca di Instagram, con una valanga cuoricini.

LEGGI ANCHE ———–>Rocio Morales truccatissima, l’inedita versione della moglie di Raoul Bova

Il suo primo romanzo: Un posto tutto mio

Forse non tutti sanno Rocio ha studiato Giornalismo a Madrid, prima di arrivare in Italia e diventare improvvisamente famosa per essere diventata la compagna di Raoul Bova. Da poco ha pubblicato il suo primo romanzo dal titolo Un posto tutto mio scritto durante il primo periodo di lockdown.

“È un romanzo leggero, di intrattenimento. Sentivo che volevo dire qualcosa di me senza mettermi in mostra”. Ha dichiarato in una recente intervista a Vanity Fair. L’attrice ha raccontato che tutte le sere, durante il lockdown della scorsa primavera, quello che tutti noi ricorderemo per sempre, scriveva una pagina, e pagina dopo pagina, alla fine ha deciso di pubblicarlo.

LEGGI ANCHE ———–>Rocio Morales, chi è il suo ex: “Io lasciato per Raoul Bova”

Rocio Morales ha confessato inoltre di non sentirsi più straniera in Italia, dal momento in cui ha iniziato a raccontarsi e a farsi conoscere e da quando avuto la possibilità di imparare l’italiano e di lavorare per dimostrare che sapeva fare il suo lavoro.” Piano piano è venuta fuori la mia luce”. Ha confermato.

Una luce che ha fatto innamorare non solo Raoul Bova ma molti italiani che la ammirano e la seguono con affetto.