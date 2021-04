Che Tempo che Fa, Carlo Verdone parla dell’incontro con il Papa: le parole dell’attore

Carlo Verdone, indubbiamente una delle eccellenze del nostro paese, durante una recente intervista ha parlato di un importante incontro avuto nella sua vita.

Carlo Verdone è sicuramente uno dei punti di riferimento nella nostra comicità. Grazie ai suoi personaggi ha fatto ridere milioni di italiani, segnando intere generazioni.

L’intervista a Che tempo che Fa

Verdone durante la puntata di domenica 18 aprile è intervenuto a Che tempo che fa, contenitore condotto da Fabio Fazio in onda su Rai 3, dedicato a interviste, intrattenimento e informazione. Nel corso dell’intervista, come spesso accade, il comico romano ha parlato di aspetti meno noti al grande pubblico e riguardanti la vita privata. In particolare ha raccontato il suo incontro con Papa Francesco, un evento che sembra averlo colpito particolarmente.

L’incontro con Papa Francesco

Carlo ha raccontato di aver avuto il privilegio di incontrare il Pontefice insieme ad altri personaggi noti per rispondere a delle domande sui 7 peccati capitali, arrivando a toccare tematiche molto importanti. Una volta concluso questo momento di colloquio collettivo, il Papa -come affermato dal comico romano- ha concesso a ognuno dei personaggi coinvolti un confronto personale. Un’occasione unica in cui la massima carica del Vaticano si è concessa ai suoi ospiti per rispondere alle loro domande. Verdone ha subito precisato: “Sembrava una persona normale, di quelle belle persone che puoi incontrare in un bar” per poi aggiungere: “Non incute il terrore della Grande Autorità. La cosa che più mi ha impressionato è che quando lui risponde, parte rasoterra, poi arriva a dei vertici molto elevati”.

LEGGI ANCHE-—>Carlo Verdone: “Quando erano piccoli, non riuscivo mai a farli ridere”

Il libro di Carlo Verdone

In occasione di questo incontro, Verdone, ne ha approfittato per regalare il suo ultimo libro – La carezza della memoria– al Pontefice, come lo stesso comico ha raccontato durante l’intervista. In questo libro, uscito per Bompiani Editore, Carlo racconta alcuni aneddoti e ricordi legati alla sua vita lasciandosi andare anche su importanti fatti personali, ovviamente con il suo stile umoristico.