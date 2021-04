Ballando con le Stelle, che fine ha fatto Veera Kinnunen: nuovo amore per la ballerina

Veera Kinnunen è indubbiamente una delle protagoniste di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Ma che fine ha fatto la ballerina?

Veera Kinnunen è una delle insegnanti e ballerine dello show condotto da Milly Carlucci in onda su Rai 1. La donna è stata scelta per partecipare al programma nel 2013 e da allora continua ad essere presente.

Il percorso di Veera

La ballerina ha iniziato la sua carriera in questa disciplina all’età di 19 anni trasferendosi dalla Svezia, suo paese natale, in Australia per entrare a far parte dello show Burn the Floor. Successivamente Veera si è affermata come una delle principali esponenti del ballo nel suo paese diventando una delle ballerine svedesi che ha vinto più titoli in questa disciplina e laureandosi campionessa nazionale dal 2008 al 2013. Kinnunen, oltre ad essere protagonista in Ballando con le Stelle, partecipa anche allo show svedese Let’s Dance.

Una nuova fiamma per Veera

Veera, da ormai qualche mese sembra aver definitivamente archiviato la lunga e importante relazione con Stefano Oradei, tra i più importanti ballerini italiani. Infatti la donna, proprio il giorno di San Valentino, ha presentato ai suoi follower su Instagram il suo nuovo amore. Si tratta di Salvatore Mingoia, giovane romano di cui al momento non si conosce molto. Dal profilo Instagram dell’uomo è possibile intuire che anche lui è un atleta, nello specifico un judoka, ma non sembra amare particolarmente i riflettori. Nonostante ciò Veera e Salvatore sembrano essere particolarmente presi dalla loro relazione e legati da un bellissimo rapporto.

Un passo importante

Si tratta di una nuova e importante avventura per l’insegnante di Ballando con le Stelle che dopo la relazione con il collega, Stefano Oradei e un breve flirt con Daniel Osvaldo, compagno di ballo nel programma, aveva deciso di prendersi del tempo da dedicare a se stessa. I follower della ballerina, da ciò che emerge dai commenti, sembrano apprezzare il nuovo compagno e gli scatti condivisi in sua compagnia tempestati di like e affetto.