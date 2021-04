Regina Elisabetta compie 95 anni: ecco dieci curiosità su Sua Maestà

Il motto di tutti gli inglesi, e del popolo oltre Manica, è noto a sempre: “Lunga vita alla Regina” ed è proprio oggi, 21 aprile 2021, che la Regina Elisabetta II compie 95 anni, il suo compleanno più triste. Vi regaliamo dieci curiosità che non conoscete di Sua Maestà.

Lo ha scritto anche il Sun, il tabloid inglese: “Il compleanno più triste della storia della sovrana”: oggi, infatti, la Regina Elisabetta II compie la veneranda età di 95 anni. Un compleanno in solitudine, per via delle restrizioni da Covid-19 ma è soprattutto un compleanno di dolore, vista la recente scomparsa del suo amato marito Filippo.

L’ultima apparizione della Regina è stata ai funerali del principe Filippo, tenutisi lo scorso sabato, 17 aprile 2021, dove, oltre all’impeccabile eleganza della Sovrana, è balzata all’attenzione la sua solitudine nella Cappella di San Giorgio, un’immagine che entrerà negli annali della storia.

In occasione del primo compleanno della Regina Elisabetta II da vedova, dopo ben 73 anni insieme al marito, celebriamo comunque questa ricorrenza, offrendovi dieci curiosità che interessano Sua Maestà Altezza Reale.

La Regina Elisabetta compie 95 anni: lava i piatti e protegge i suoi nipoti

In occasione del 95 esimo compleanno, all’indomani della morte del marito, il principe Filippo, ecco le prime cinque curiosità che, probabilmente, non si conoscono sulla Regina Elisabetta II.

Sembrerà strano ma la Regina lava i piatti. Siamo soliti immaginare una sovrana circondata da un servizio domestico di tutto punto ma la sovrana, a quanto pare, non si è mai tirata indietro nel mettersi all’opera in prima fila. Elisabetta e il principe Filippo, durante l’anno, trascorrevano un periodo presso il castello di Balmoral nell’ Aberdeenshire, in Scozia. In quei soggiorni mentre Filippo, “maestro di barbecue” si metteva alla griglia, la Regina impilava i piatti e andava in cucina, dove indossava i guanti e infila le mani nel lavaio per lavarli.

La seconda curiosità riguarda proprio il marito Filippo che, a quanto pare, non andava proprio a genio ai genitori di Elisabetta II che lo definivano “l‘Unno”, “rude e prepotente” e quindi la sovrana, sempre molto determinata, ha lottato per il loro amore.

Terza chicca: la Regina Elisabetta, come tutte le donne del mondo, ha cercato di conciliare il lavoro con il suo essere mamma. Era lei stessa a fare il bagnetto ai suoi figli, leggere un libro e metterli a letto per la buonanotte. Sembra infatti che alle tate diceva di lasciare i figli con lei, anche quando lavorava, per vederli giocare.

La quarta curiosità interessa la nuora “malvagia” Camilla, seconda moglie del primogenito Carlo. A quanto pare la Regina per molto tempo si era opposta al loro legame, motivando il suo disappunto: “Non perdonerò mai il tuo adulterio, né quella donna malvagia per non averti lasciato solo nel provare a ricostruire il tuo matrimonio” avrebbe detto Elisabetta II al figlio Carlo.

Infine l’amore per i nipoti è sempre stato molto forte e sentito e ne ha dato prova il giorno in cui morì la nuora Diana. Per proteggere i suoi nipoti, William e Henry e impedire loro, ancora piccoli, di apprendere la notizia della morte della loro mamma dalla televisione, la Regina Elisabetta in una sola notte ha fatto sparire da ogni stanza del castello radio e tv.

Dalle “manie” al linguaggio in codice: le curiosità della Regina

Ci sono altre cinque indiscrezioni che interessano la Regina Elisabetta II. Una interessa le “manie” della sovrana che, a quanto pare, pulita e ordinata fin quasi “all’ossessione”, al punto che prima di andare a letto, sembra che la Regina vada a controllare se le scarpe e gli oggetti siano perfettamente allineati.

Sua Maestà, inoltre, è dotata di grande autoironia, infatti si riferisce che la stessa Regina, vedendo le sue foto sui giornali, diceva al marito: “Oh, guarda, in questa foto ho la faccia da Miss Piggy”.

La Regina Elisabetta è inoltre molto premurosa con tutti e ad ammetterlo è stata la stessa Meghan che ha raccontato quando erano in auto insieme e faceva freddo, la sovrana aveva una coperta sulle gambe e con quella ha coperto anche la moglie del nipote.

Con Kate, moglie del nipote William, la Regina ha un ottimo rapporto, di grande fiducia perché consapevole di come la Middleton abbia ridato popolarità alla famiglia reale.

Infine, come ultima curiosità, ha un linguaggio in codice, che usa con la sua borsa per lanciare messaggi al suo entourage: se la sposta da una mano all’altra ha concluso la conversazione, se la mette sul tavolo significa che vuole partire entro cinque minuti oppure se la tiene a terra significa che il suo staff deve portarla via da una situazione a lei noiosa.