Flavio Montrucchio conferma il successo di Primo Appuntamento: ascolti record per Real Time

Primo Appuntamento è uno dei programmi di punta di Real Time. A confermarlo anche i risultati raggiunti durante la messa in onda del finale di stagione, martedì 20 aprile.

In onda dal 2017, Primo Appuntamento è uno dei format più apprezzati e seguiti su Real Time. Nel corso delle 5 edizioni trasmesse ha registrato ottimi risultati e una crescita di pubblico costante.

Primo Appuntamento

Il format prevede l’incontro di due persone, entrambe single, che non si sono mai viste prima. Durante il programma i due entrano in un ristorante per fare una cena con l’obiettivo di conoscersi e decidere se intraprendere una storia d’amore. Conclusa la cena i protagonisti entrano in un confessionale in cui ognuno dice cosa pensa dell’altro, per poi decidere in accordo se ci sarà un secondo incontro o meno.

Record di ascolti per Flavio Montrucchio

Dal 2019 la conduzione di Primo Appuntamento è affidata a Flavio Montrucchio, noto volto del piccolo schermo italiano che ha già partecipato a reality show come il Grande Fratello e recitato nella soap opera CentoVetrine. Per il conduttore il programma in onda su Real Time ha rappresentato la consacrazione nel mondo della televisione. A confermarlo anche i risultati portati alla rete. In particolare nella serata del 20 aprile, il finale della quinta stagione di Primo Appuntamento ha registrato un record assoluto per Real Time, intrattenendo una media di 656.000 spettatori pari al 2.5% di share con un picco di 675.000 telespettatori.

Lo spin-off di Primo appuntamento

Chiusa la quinta stagione di Primo Appuntamento, per Flavio Montrucchio a breve arriverà il momento di intraprendere una nuova avventura sempre su Real Time. Infatti nel mese di maggio partirà Primo Appuntamento in Crociera, spin-off del programma, annunciato a fine 2020 dalla rete. Le riprese dello show sono iniziate a marzo 2021 e sono durate una settimana da cui verranno tratti 6 episodi. Insomma la scelta di Montrucchio da parte di Real Time si è dimostrata vincente, visti i risultati più che positivi registrati dal conduttore torinese.