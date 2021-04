Gabriel Garko, lo sfogo dell’attore sull’Ares Gate: “È assurdo!”

Un anno piuttosto tormentato per Gabriel Garko, ma anche un anno che ha segnato, di fatto, la sua liberazione: l’attore ha superato un periodo buio della sua vita, ma è stanco di finire sempre al centro delle insistenti voci di gossip.

Gabriel Garko è indubbiamente uno degli attori più amati del panorama italiano che ha raggiunto l’apice del successo grazie a ruoli di primo piano in fiction di successo in onda sul piccolo schermo.

Come per tanti suoi colleghi, anche per Garko le voci di gossip si sono concentrate negli anni soprattutto per quello che riguarda la sua vita privata: i fan si sono sempre appassionati ai suoi amori e alle paparazzate, come quella che lo ha visto insieme a Tommaso Zorzi.

Gabriel Garko non ci sta e dice basta la coinvolgimento mediatico

Gabriel, però, ha dichiarato negli ultimi tempi di essere decisamente stanco di vedere il suo nome troneggiare in prima pagina a causa di alcuni scandali che esulano ormai dalla sua vita. L’attore, intervistato dal settimanale Chi, ha spiegato di essere tutto sommato sereno, ma di non gradire il coinvolgimento mediatico nella vicende poco gradevoli della sua vita, soprattutto in un momento in cui le sue attenzioni sono concentrate sui problemi di salute di suo padre.

“Sono giorni che lavoro incessantemente, che mio papà non sta molto bene e che il mio nome riempie le pagine dei giornali. Ciononostante sono sereno, ma non nascondo che non è facile sopportare questa gogna mediatica”, ha detto Garko al settimanale diretto da Alfonso Signorini. L’attore, che oggi ha 48 anni, è stato coinvolto nell’ultimo anno nell’Ares Gate, lo scandalo che indaga sulla presenza di una presunta setta che farebbe capo al produttore cinematografico Alberto Tarallo.

Tra le vittime di questa setta ci sarebbe Teodosio Losito, l’ex compagno di Tarallo che si è suicidato nel 2019: Garko è stato chiamato a testimoniare proprio riguardo all’accaduto, intervenendo in Procura come persona a conoscenza dei fatti. Non è tutto: negli ultimi giorni Gabriel è stato coinvolto anche nell’arresto di Anna Bettozzi (nome d’arte, Ana Bettz), accusata di legami con la Camorra e di aver riciclato denaro sporco. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Garko avrebbe ricevuto 150mila euro in nero dalla Bettozzi.

Garko si difende dalle accuse: “Ho detto la verità”

“Ho detto a chi di dovere tutta la verità. Non ho altro da aggiungere e spero che presto, nel bene o nel male, si faccia luce su questa brutta vicenda. È assurdo che la vita mi riporti, in continuazione, al passato quando io ho solamente voglia di guardare avanti”, ha detto a proposito della vicenda Bettozzi.

Garko si sfoga rispetto alle domande, spesso indiscrete e indelicate, e agli epiteti che spesso gli vengono rivolti sulla stampa e sul web: “Non si scherza con la vita delle persone. Ma oramai ci sto facendo il callo: negli anni mi hanno dato dell’attore di serie B, della ‘mignotta’, del rifatto, del gay per convenienza. È assodato che il mio personaggio venga sempre visto in un altro modo e me ne accorgo ogni qual volta incontro qualcuno. È oramai un classico la frase: ‘Ti facevo diverso’”, ha affermato.