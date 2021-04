Raimondo Todaro ad Amici: alla conquista di Francesca Totta?

Raimondo Todaro è stato giurato per un giorno ad Amici e in un attimo è scoppiato il gossip. Dalle pagine della rivista DiPiùTv trapelano indiscrezioni sui motivi (presumibilmente sentimentali) della presenza del ballerino di Ballando con le Stelle nel talent show di Maria De Filippi. C’ entrerebbe Francesca Tocca?

Il professionista di Ballando con le Stelle ad Amici

E’ apparso nel daytime di Amici, Raimondo Todaro, insieme a Maria De Filippi e tutti i fan della scuola dei talent più famosa d’Italia pensano già al motivo per cui ciò è successo. Secondo DipiùTv c’è qualcosa in più dietro il mero intervento professionale. Todaro si è espresso come coreografo e giurato in una gara interna tra gli allievi di ballo. Un’esperienza che l’ha reso molto felice: “Sono stato molto contento di accettare questo ruolo di giurato per un giorno ad Amici. Non ho idea se mi chiameranno ancora.” Ha dichiarato al giornale del gruppo Cairo Editore.

Nonostante il ballerino abbia dichiarato di aver vissuto l’esperienza di Amici senza pensare alle sue questioni sentimentali, c’è chi invece insinua il contrario. Voci di corridoio riportano che Raimondo Todaro sarebbe approdato nel programma di Canale 5 per riconquistare la sua ex moglie Francesca Todaro. Ma è veramente così? Probabilmente la presenza di Maria De Filippi ha influenzato le allusioni, di chi vede la moglie di Maurizio Costanzo, come una sorta di dea dell’amore pronta a far innamorare e a ricongiungere coppie scoppiate.

Raimondo Todaro e Francesca Totta

Come sanno i fan di Amici, Francesca Todaro è stata la moglie di Raimondo Todaro fino all’anno scorso quando è scoppiato lo scoop del suo flirt con l’allievo Valentin. Di loro si è parlato a lungo anche perchè prima di questo momento erano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: entrambi bellissimi e ballerini, genitori tra l’altro della piccola Jasmine. “Ci siamo lasciati di comune accorto. Siamo separati, ma continuiamo a essere uniti. All’epoca sbagliammo, Francesca e io, a non dire che ci eravamo lasciati già da tempo. Abbiamo dato modo alle malelingue di sparlare” Ha precisato il ballerino.

Raimondo dice addio a Milly Carlucci?

La cosa che ha anche incuriosito molto è il fatto che Raimondo Todaro è una delle stelle di Ballando con le Stelle. Ritrovarlo in un programma “rivale” è stato a dir poco clamoroso, anche se Maria De Filippi non ha mai dimostrato di essere competitiva con casa Rai, tutt’altro.

Nonostante questo però le voci che vedono il professionista dire addio a Milly Carlucci per approdare su Canale 5 non si sono calmate. Succederà veramente? Al momento non c’è niente di certo anche se in passato qualcosa di simile è già accaduto. Natalia Titova infatti ha lasciato Ballando con le stelle per Amici.

DipiùTv ha fatto sapere inoltre che Todaro molto probabilmente parteciperà anche al Serale. Chissà..non ci resta che attendere e vedere cosa succede.