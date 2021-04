Ballando con le stelle, che fine ha fatto Amaurys Pérez? Eccolo oggi, nuova vita

Amaurys Pérez è stato uno dei grandi concorrenti di Ballando con le stelle nel 2013 ma, ad oggi, di lui si sono perse le tracce: che fine ha fatto?

Allenatore di pallanuoto ed ex pallanuotista, il cubano Amaurys Pérez è stato uno dei grandi dello sport italiano. Vincitore di un oro ai Mondiali di Shangai nel 2011 e insignito del Collare d’oro al merito sportivo, ha conosciuto il grande successo proprio militando nella squadra del Settebello. E, proprio nel nostro Paese, la carriera di Pérez si è intrecciata con il mondo dello spettacolo.

Nel 2013 Milly Carlucci è riuscita ad ottenere il sì di Amaurys per Ballando con le stelle e, in quell’occasione, Pérez si fece notare non solo per le sue doti sportive, ma anche per le qualità di ballerino. Classificatosi secondo in coppia con la maestra Veera Kinnunen, il pallanuotista si è diviso tra sport e spettacolo scoprendo una discreta passione proprio per il mondo della tv.

Amaurys Pérez, dallo sport alla tv

“La pallanuoto mi prende tanto, di cuore e di testa – aveva confidato Amaurys Pérez a Italiani a Malta – . Mi alzo presto la mattina e mi catapulto in piscina. Però non ti nascondo che la TV mi diverte e mi piace, non tutti i programmi naturalmente”.

Eppure, nonostante la sua passione sia stata sempre per la pallanuoto, dopo l’esperienza a Ballando con le stelle, Pérez ha collezionato tantissime apparizioni televisive.

Nel 2014 si è classificato secondo a Pechino Express, è stato concorrente di Si può fare!, di Stasera tutto è possibile e di Caduta Libera.

Il 2018, poi, ha segnato il passaggio di Pérez in uno dei programmi più gettonati di Mediaset: L’Isola dei famosi, dove si è classificato terzo.

“Quella in Honduras è stata un’esperienza dura”, dichiarò poi lui a Ok Salute e Benessere, cui confidò di aver lottato a lungo con il problema della vitiligine.

Dopo l’esperienza in Honduras, Amaurys ha iniziato a lesinare le apparizioni in tv dedicando a poche e sporadiche ospitate.

L’ultima è quella di Game of Games – Gioco Loco su Rai 2 per il programma condotto da Simona Ventura.

Amaurys Pérez cosa fa oggi?

Dopo una serie di parentesi televisive, oggi Amaurys Pérez è tornato al suo primo amore: la pallanuoto.

Allenatore della De Akker Bologna, l’ex pallanuotista ha deciso di dedicarsi anima e corpo a quello che è stato per anni il suo mestiere.

La passione per la televisione, tuttavia, rimane invariata tanto che sul suo profilo Instagram, dove conta quasi 80mila follower, Pérez non dimentica di ricordare alcune delle sue esperienze più belle come Ballando con le stelle e L’Isola dei famosi.

Dedito alla famiglia e ai figli, Amaurys è sempre più innamorato della moglie Angela Rende, conosciuta proprio quando è arrivato in Italia.

“Mia moglie ha fatto e fa la differenza in tutto quello che faccio. È lei la matriarca, una grande donna del sud, è lei che decide – aveva ammesso Pérez a Italiani a Malta – . In 14 anni non ha mai preso una decisione sbagliata, secondo me i miei successi vanno a lei. Con lei ho costruito la nostra famiglia”.