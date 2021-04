Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di venerdì 23 aprile: la terribile verità di Giuseppe

Una delle fiction Rai più amate dai telespettatori è sicuramente Il Paradiso delle Signore. L’appuntamento quotidiano con i protagonisti della boutique è tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 15:55. Il nuovo appuntamento odierno di venerdì 23 aprile vedrà tra i protagonisti assoluti Giuseppe ed una terribile verità che sarà costretto a dire alla sua dolce moglie Agnese. Scopriamo subito nei dettagli cosa accadrà nel nuovo appuntamento quotidiano.

L’amara verità

Giuseppe è sicuramente uno dei protagonisti più amati dei Il Paradiso delle Signore. Nell’appuntamento odierno, proprio quest’ultimo, si ritroverà ad essere esponente negativo di un pensiero che lo sta attanagliando tantissimo negli ultimi tempi. Quest’ultimo, dopo aver chiesto un prestito a Salvatore, è costretto a dover comunque ripagare un’ingente somma di denaro anche perché i soldi erano stati chiesti e voluti per una truffa da mettere in atto con Girolamo. Dato che il tutto è andato a male, l’uomo decide di rivelare tutto a sua moglie Agnese che non prende benissimo questa tua esternazione. Questo ennesimo colpo di scena negativo non fa altro che incrementare sempre di più il momento negativo della coppia. Scopriamo, però, cosa accadrà anche agli altri protagonisti della boutique più amata d’Italia.

Ludovica e Marcello

Se Giuseppe è sicuramente tra i protagonisti assoluti della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore nella puntata odierna, è giusto dire che anche Ludovica ricoprirà un ruolo di primo ordine. Quest’ultima, infatti, è stata nominata da Adelaide come nuova presidentessa del Circolo.

Tale nomina non ha fatto altro che renderla felice sempre di più al fianco del suo Marcello. Tra i due, ormai, i rapporti sono davvero idilliaci e sensazionali. Proprio per tale ragione, c’è chi spera che possa nascere ancora di più del tenero. Purtroppo, proprio Marcello sembrerà non godersi pienamente questo momento in quanto si renderà conto di alcuni traffici poco limpidi da parte de Il Mantovano.

Il Paradiso delle Signore e il gelo tra Vittorio e Marta

Sebbene Ludovica, Marcello,Giuseppe e Agnese saranno i protagonisti assoluti della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda oggi alle ore 15:55 su Rai Uno, tra Vittorio e Marta le cose sembrerebbero andare di male in peggio soprattutto in seguito alle ultime vicende non propriamente idilliache.

Dietro l’angolo, però, sembrerebbe esserci Dante che vorrebbe approfittare dell’occasione per cercare di conquistare la Guarnieri dato che la complicità con suo marito sembrerebbe essere più vaga. Il prossimo appuntamento con la fiction, quindi, non sembrerebbe preannunciare nulla di buono ed è per questo che i fan, sui social network, non hanno nascosto il timore e soprattutto il filo del rasoio su cui vivono alcuni rapporti tra protagonisti della fiction. Riusciranno a superare crisi e bugie? Ai posteri l’ardua sentenza.