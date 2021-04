Beautiful, anticipazioni di venerdì 23 aprile: Liam bacia Steffy

I tanti telespettatori di Canale 5 fremono per assistere alla nuova puntata odierna di Beautiful e dei protagonisti che continuano a innescare delle vere e proprie situazioni ad alta tensione. La situazione più emblematica è quella che riguarda ormai il quartetto formato da Liam Hope, Steffy e Thomas. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che accadrà nella nuova puntata di venerdì 23 aprile su Canale 5.

Lo sgomento di Steffy

Nelle puntate scorse di Beautiful, infatti, i fan di Canale 5 hanno avuto modo di notare soprattutto in Brooke una vera e propria crisi di nervi dovuta soprattutto all’atteggiamento di suo genero Liam insieme alla sua ex Steffy. La mamma di Brooke, infatti, non ha mai nascosto la rabbia per il bacio che la sorella di Thomas le avrebbe rifilato. Proprio per tale ragione, la povera Steffy, sta vivendo un momento davvero particolare e difficile. A tal proposito, la ragazza è stata più volte in procinto di confessare tutta la verità a Liam proprio per non perdere il meraviglioso rapporto che si è creato con lui e soprattutto per il bene della figlia Kelly. Qualcosa, però, sembrerebbe cambiare completamente i piani iniziali della cara ragazza.

Il bacio che non ti aspetti

Liam e Steffy sono sicuramente tra i due personaggi più amati attualmente nelle nuove puntate di Beautiful che vanno in onda su Canale 5 subito dopo l’ora di pranzo. I telespettatori, nel nuovo appuntamento odierno ovvero di venerdì 23 aprile 2021, avranno modo di assistere anche alla volontà della sorella di Thomas, Steffy di rivelare la verità delle strategie machiavelliche e di suo fratello per riconquistare la bella Hope.

Quando però la ragazza è lì per palesare il vero a Liam, quest’ultimo le dà un bacio appassionato. Ciò sicuramente dimostrerà ed evidenzierà ancora di più l’attrazione che il ragazzo prova per lei. I fan, in tempi non sospetti, non hanno mai smesso di sognare un riavvicinamento proprio tra i due anche per il bene di Kelly. Sui social network, in molti, non hanno mai nascosto di vedere meglio il ragazzo al fianco di Steffy e non di Hope. Proprio quest’ultima, così come preannunciato, sembrerebbe consolarsi tra le braccia di Thomas.

Beautiful e il discorso di Wyatt a Flo

Nel nuovo appuntamento odierno di Beautiful ci sarà l’opportunità per i telespettatori di scoprire anche degli atteggiamenti del tutto inaspettati. Thomas, sfruttando anche la sorella Steffy che sta facendo di tutto per riconquistare Hope.

Se la situazione per Liam è davvero molto complicata, per Wyatt le cose non vanno diversamente. Il ragazzo infatti si mostra davvero molto preoccupato per Sally e per tale ragione ha chiesto alla cara Flo di procedere a tappe. Proprio poi quando incontrerà la Spectra, noterà un cambiamento repentino davvero inaspettato. Molti saranno gli ulteriori colpi di scena che allieteranno i fan nella nuova puntata su Canale 5.