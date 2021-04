Akash Kumar contro Elisa Isoardi e Awed: “Si è rivelata un’isola di strategie”

Akash Kumar si sfoga a Punto Z con Tommasi Zorzi e racconta i retroscena della sua eliminazione all’isola dei famosi.

Il 15 marzo ha preso il via la quindicesima edizione de L’isola dei famosi, il reality show di Canale 5 dedicato alla sopravvivenza delle celebrity nelle Honduras. Il reality show quest’anno vede alla conduzione Ilary Blasi, per la prima volta affiancata in studio dagli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, oltre all’inviato Massimiliano Rosolino. A un mese di distanza dalla messa in onda del programma, sono già diverse le strategie messe in atto dai concorrenti per uscire vincitori. Tra i primi a farne le spese, il modello Akash Kumar, eliminato agli inizi della trasmissione.

Akash Kumar a Punto Z

Quella di Akash Kumar non è stata un’eliminazione felice. Dopo l’addio a L’isola dei famosi, il modello di origini indiane ha attaccato Elisa Isoardi e altri concorrenti proprio per le strategie adottate nei suoi confronti. È stato durante il programma di Tommaso Zorzi, lo show Punto Z, che l’eliminato ha deciso di sfogarsi e di dire la verità sui suoi compagni di avventura.

L’eliminazione all’isola dei famosi

Akash Kumar, eliminato al televoto durante le prime puntate del reality show, si è rifiutato di rimanere in una seconda spiaggia segreta con la speranza di poter tornare in gioco. La conduttrice Ilary Blasi ha provato e riprovato invano a convincerlo ad accettare la sfida, ma il modello ha deciso di tornare definitivamente in Italia. Secondo quanto raccontato dal concorrente, però, la colpa di questa scelta sarebbe da attribuire a Elisa Isoardi.

La verità su Parasite Island

“Quando ci hanno diviso in due gruppi Elisa mi ha detto: “Noi siamo Rafinados e se ci propongono un’altra isola non possiamo restare”. Così quando sono finito su Parasite Island mi sono ritirato. La colpa è sua ma anche di Fariba che mi toccava il petto. Odio essere toccato”. A detta di Akash, quindi, se a Parasite Island invece di Fariba e Ubaldo avesse trovato Beatrice Marchetti, probabilmente avrebbe continuato la sua avventura sull’Isola. “Fariba mi toccava tutto, mi veniva male. Se mi avessero mandato con me Beatrice Marchetti sarei rimasto”.

I rapporti con Awed ed Elisa Isoardi

Ma c’è di più. Akash Kumar ha rivelato anche alcuni retroscena riguardanti dei concorrenti che l’avrebbero contattato ancora prima di partire per l’Honduras. “Ad Awed ho dato metà del mio guardaroba”, ha confessato. “Alla Isoardi ho regalato 2000 euro dei miei vestiti, ho le prove ti faccio vedere i messaggi. Non ho nulla contro di lei, ma si è rivelata un’Isola di strategie”.

Il commento su Awed

Proprio Awed è capitato nel mirino di Akash, che ne ha criticato il comportamento sull’isola dei famosi. “Ho detto a tutti di nominarmi”, ha raccontato. “Tutti mi dissero, compreso lui, che non l’avrebbero mai fatto, invece poi mi ha nominato. Per questo è un falso. Non ho apprezzato i comportamenti con Vera, si è fatto influenzare. Inoltre ci ha provato prima con Miryea, Drusilla e poi con Beatrice, ma con lei non ha possibilità. A me aveva riservato belle parole e consigli, ma poi…è una persona falsa”.