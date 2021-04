Canzone Segreta, il segreto di Cristina Parodi rivelato da Serena Rossi

Nella serata di martedì 20 aprile è andata in onda una nuova puntata di Canzone Segreta, show condotto dall’attrice Serena Rossi, che come al solito ha svelato alcuni segreti degli ospiti presenti.

In particolare durante la puntata trasmessa martedì Serena ha mostrato al pubblico un lato mai visto di Cristina Parodi, nota giornalista e conduttrice televisiva.

La canzone del cuore di Cristina Parodi

Cristina Parodi è intervenuta a Canzone Segreta come ospite della serata e seduta sulla poltrona bianca ha ripercorso insieme ai telespettatori alcuni momenti del suo passato partendo dal suo brano del cuore. La giornalista ha confessato di essere molto legata a La canzone dell’amore perduto di Fabrizio De Andrè che durante lo show è stata eseguita da Lodo Guenzi e Enrico “Carota” Roberto de Lo Stato Sociale.

Il segreto di Cristina Parodi

Nel corso dell’intervista Cristina ha anche avuto modo di rispolverare un vecchio ricordo poco noto al pubblico. Infatti la conduttrice da giovane faceva parte di una band che si ispirava al rock giapponese. Su ispirazione di questo particolare aneddoto Serena Rossi, ha chiesto alla donna di leggere un annuncio scritto proprio in giapponese. Inizialmente Parodi colta alla sprovvista ha risposto: “ma stai scherzando?” per poi precisare che in realtà il suo gruppo cantava in inglese ma che per distinguersi da altre band affermavano di ispirarsi alla musica nipponica.

LEGGI ANCHE—>Canzone segreta, tutto quello che c’è da sapere sullo show di Serena Rossi

Il video-messaggio dei figli

Le sorprese per Cristina non sono finite qui, infatti Serena durante la trasmissione, ha mostrato alla giornalista un video-messaggio ricevuto dai figli, Benedetta, Alessandro e Angelica. La giornalista sentendo le loro parole si è commossa e ha affermato: “Mi sono emozionata perché anche se ci sentiamo al telefono non li vedo spesso e mi mancano un sacco”. Per concludere Cristina ha anche fatto una battuta su quale personaggio avrebbe potuto esserci per farle una sorpresa dichiarando: “Non so chi ci sarà magari arriva Brad Pitt”.