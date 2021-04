Lacrime all’Isola dei Famosi: Andrea Cerioli commuove tutti

Andrea Cerioli ricorda la mamma all’Isola dei Famosi e commuove tutto il pubblico in studio, opinionisti compresi.

Quella del 19 aprile è stata una puntata ricca di emozioni per i protagonisti dell’Isola dei Famosi. Dopo i classici battibecchi, la divisione in gruppetti, le accuse e le strategie di gioco messe in atto nel corso della settimana, il pubblico si è commosso con la storia di Andrea Cerioli.

Andrea Cerioli e la perdita della mamma Luana

Il concorrente dell’Isola Andrea Cerioli si è commosso durante la diretta del programma nel ricordare la madre Luana, scomparsa nel 2014 a causa di una grave malattia. Al momento della nomination è stato proiettato un filmato che ha ripercorso alcuni dei confessionali dell’ex tronista in cui spiegava quanto lui e la sorella Giada avessero sofferto per la perdita della mamma. “Mi dispiace che mia mamma non sia qui a vedere la persona che sto diventando”, diceva Andrea Cerioli.

La reazione del pubblico

La storia di Andrea Cerioli ha emozionato il pubblico in studio e i telespettatori, tra cui era presente anche la sorella del concorrente Giada. Perfino gli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi (che peraltro ha perso di recente il fratello a causa del Covid-19) non sono riusciti a trattenere le lacrime e si sono profondamente commossi nell’ascoltare le parole di Andrea Cerioli. Un momento toccante che in un attimo ha spazzato via tutti i rancori dei partecipanti dell’Isola dei Famosi.

La sorpresa della sorella Giada

Ma le emozioni non sono finite qui. Proprio Giada, la sorella di Andrea Cerioli, è intervenuta dallo studio, per rivolgere un bellissimo messaggio al fratello: “Mamma sarebbe orgogliosissima di te”, ha detto Giada. “Io sono orgogliosissima. Io sono la tua spalla ma tu sei altrettanto la mia. Sei il miglior esempio di uomo che le mie figlie potessero avere, non ti ringrazierò mai abbastanza. Immagino sia dura, siamo tutti orgogliosi di te. Divertiti, goditela, e ricordati che q quando avrai finito verrai a fare un safari con me. Ti amiamo, non vedo l’ora di riabbracciarti. Ma stai lì più che puoi”.

La morte della mamma di Giada e Andrea Cerioli

Andrea e Giada hanno perso la mamma Luana 7 anni fa, nel 2014. All’epoca l’attuale concorrente dell’Isola dei Famosi era alle prese con il Grande Fratello. La notizia della morte della mamma ha colpito il futuro volto di Uomini e Donne e Temptation Island quando aveva appena 25 anni. La donna era malata da tempo e la sua perdita ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della famiglia, soprattutto di Andrea, poco più che un ragazzino. È stato questo vento a spingerlo a legarsi ancora di più all’amatissima sorella, di dieci anni più grande di lui, che è stata come una seconda mamma. Tempo dopo, Andrea si è fatto anche tatuare il volto della madre, in suo onore, e nel 2019 ha scritto una canzone dedicata a lei, intitolata “La ragazza nella foto”. Nel videoclip si vedono le immagini della signora Luana con Andrea bambino e in sottofondo: “Tu sei la cosa più bella del mondo, l’amore più dolce che c’è”.