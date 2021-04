Il Paradiso delle Signore, anticipazioni da lunedì 26 a venerdì 30 aprile: Marta tra le braccia di Dante

Una delle fiction più amate dagli italiani è sicuramente Il Paradiso delle Signore che continua a registrare ascolti record su Rai Uno. L’appuntamento con la Boutique più amata di sempre, ritornerà lunedì 26 aprile alle ore 15:55. Scopriamo tutto quello che accadrà nelle prossime puntate di settimana prossima della soap.

La puntata di lunedì

Lunedì 26 aprile nel nuovo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore, i due coniugi Conti, Marta e Vittorio, cercheranno di capire sempre di più che cosa accade nella loro vita coniugale. La Camera Nazionale della Moda dà un importante riconoscimento a Gabriella e proprio quest’ultima non vorrebbe privarsi della presenza importante di suo marito durante la premiazione nonostante però Cosimo non sia dell’umore giusto in quanto continua a covare odio e rancore nei confronti di Umberto. Sara però Salvo a consolare la giovane donna.

Gli appuntamenti di martedì e mercoledì

La puntata di martedì 27 aprile de Il Paradiso delle Signore vedrà tra i protagonisti assoluti Dante. Quest’ultimo farà di tutto per approfittare del momento difficile tra Marta e Vittorio ed è per questo che invierà a Villa Guarnieri un regalo inaspettato per la donna. Nel frattempo, Cosimo accetterà di accompagnare Gabriella al ritiro del premio tanto atteso mentre Marta e Federico riusciranno a coinvolgere Ludovica in un servizio fotografico del tutto inedito per favorire la pubblicizzazione del marchio Paradiso in America.

Nella puntata di mercoledì 28 aprile invece Maria riceverà delle attenzioni del tutto inaspettate dal meccanico di Armando ovvero Alfredo. Ciò però scatenerà l’ira funesta e la gelosia inaspettata da parte di Rocco. Ciò però non farà altro che incrementare sempre di più la rabbia di Irene. Nel frattempo, Agnese, dopo aver scoperto da suo marito Giuseppe delle cose spiacevoli, ringrazierà Armando per averlo coperto. Infine Marcello sarà costretto a costituirsi dopo aver parlato con un carabiniere.

Il Paradiso delle Signore e le puntate di giovedì e venerdì

Nella puntata di giovedì 29 aprile de Il Paradiso delle Signore, Irene porterà avanti la sua idea per far si che Rocco e Maria possano riavvicinarsi. Nel frattempo, per ripulirsi l’immagine di pagare il debito, Giuseppe lavorerà anche di notte nel laboratorio di pasticceria. Nel frattempo Gabriella riceverà il premio tanto atteso e proprio in quell’istante giunge Salvo per portare dei dolci provenienti dalla pasticceria.

Ciò non farà altro che scatenare la gelosia di Cosimo e i due coniugi, quando ritorneranno a casa, discuteranno in maniera animata. Infine, nell’ultimo appuntamento settimanale di venerdì 30 aprile, Maria scoprirà il bacio tra Rocco e Irene e ciò la infastidirà e non poco. Infine Vittorio farà un importante discorso a Marta cercando di voler risolvere questo periodo difficile e ripartire da zero. Ma sembrerà essere troppo tardi in quanto troverà la sua vera moglie inaspettatamente con Dante.